Venezuelassa poliisi on käyttänyt kyynelkaasua Maduroa vastustavia mielenosoittajia vastaan

Venezuelassa poliisi on käyttänyt kyynelkaasua presidentti Nicolas Maduroa vastustavia mielenosoittajia vastaan. Mielenosoittajat olivat kokoontuneet armeijan tukikohdan ulkopuolelle pääkaupunki Caracasissa.

Aiemmin oppositiojohtaja Juan Guaido väitti maan asevoimien siirtyneen hänen tuekseen. Guaido julkisti aikaisin aamulla paikallista aikaa Twitter-tilillään videon, jossa hän julistaa "Operaatio Vapauden" alkaneeksi. Sen sijaan asevoimien komentajan Vladimir Padrino sanoi joukkojen olevan yhä uskollisia presidentti Nicolas Maduron hallinnolle.

Yhdysvallat ja useat muut maat ovat jo aiemmin ilmaisseet tukevansa virkaa tekeväksi presidentiksi julistautunutta Guaidoa Venezuelan taistelussa vallasta. Yhdysvallat vakuutti tukeaan myös tänään.

– Tänään väliaikainen presidentti Juan Guaido on ilmoittanut Operaatio Vapauden alkaneen. Yhdysvaltain hallinto tukee täysin Venezuelan kansaa tämän tavoitellessa vapautta ja demokratiaa. Demokratiaa ei voi kukistaa, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo Twitterissä.

Venezuelalla on valtavat öljyvarat mutta se on luisunut tilanteeseen, jossa raha on käytännössä menettänyt arvonsa ja monista peruselintarvikkeista on huutava pula. Miljoonat kansalaiset ovat paenneet naapurimaihin.

Yhdysvallat on neuvonut Venezuelassa olevia kansalaisiaan hakeutumaan lähipäivinä turvaan, jos eivät voi lähteä pois maasta.