Venezuelassa poliisi on käyttänyt kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan

Venezuelassa poliisi on käyttänyt kyynelkaasua presidentti Nicolas Maduroa vastustavia mielenosoittajia vastaan. Mielenosoittajat olivat kokoontuneet armeijan tukikohdan ulkopuolelle pääkaupunki Caracasissa.

Oppositiojohtaja Juan Guaido väitti aiemmin julkaisemassaan videossa sotilaiden siirtyneen Maduron vastustajien tueksi. Kuitenkin asevoimien komentajan Vladimir Padrinon mukaan joukot ovat yhä uskollisia presidentti Nicolas Maduron hallinnolle.

Padrino kertoo Twitterissä, että tilanteen on raportoitu olevan normaali eri sotilasalueilla. Hän sanoo asevoimien vastustavan kumousliikehdintää, joka haluaa täyttää maan väkivallalla.

Venezuelan hallitus kertoo olevansa tukahduttamassa pientä asevoimien "pettureiden" kaappausyritystä, kertoo uutistoimisto AP. Hallitus on omasta puolestaan kehottanut kansalaisia tulemaan presidentinpalatsin luo. Tähän saakka Venezuelan asevoimat ovat pysyneet presidentti Nicolas Maduron hallinnon tukena.

Guaidon video on ilmeisesti nauhoitettu lähellä pääkaupunkia Caracasia sijaitsevassa Carlotan lentotukikohdassa. Siellä on myös kotiarestissa ollut oppositioaktivisti Leopoldo Lopez, joka kertoo sotilaiden vapauttaneen hänet Guaidon määräyksestä. Lopez on Venezuelan tunnetuimpia Maduron hallinnon vastustajia.

Espanjan hallitus varoittaa mahdollisesta verilöylystä Venezuelassa.

Yhdysvallat ja useat muut maat ovat ilmaisseet tukevansa virkaa tekeväksi presidentiksi julistautunutta Guaidoa Venezuelan taistelussa vallasta. Venezuelalla on valtavat öljyvarat mutta se on luisunut tilanteeseen, jossa raha on käytännössä menettänyt arvonsa ja monista peruselintarvikkeista on huutava pula. Miljoonat kansalaiset ovat paenneet naapurimaihin.