Venezuelassa puhkesi kahakoita – Caracasissa oleva suomalaisprofessori: Olen kuullut toistuvasti ammuntaa

Venezuelassa tilanne oli tiistaina epäselvä oppositiojohtaja Juan Guaidon julistettua "operaatio Vapauden" alkaneeksi. Presidentti Nicolas Maduron hallinto puolestaan sanoi kukistavansa "pientä vallankaappausyritystä".

Sekä Maduroa kannattavia että häntä vastustavia kansalaisia kerääntyi eri paikkoihin pääkaupunki Caracasissa, kertoi BBC. Yhteenottoja tapahtui Guaidon kannattajien ja Maduroa kannattavien sotilaiden kesken. Mielenosoittajat heittelivät kiviä, mutta heidät torjuttiin kyynelkaasua ja vesitykkejä käyttäen.

Televisiokuvissa näkyi, kuinka panssaroitu ajoneuvo ajoi mieltään osoittaneiden päälle armeijan La Carlotan tukikohdan ulkopuolella Caracasissa. Useiden mielenosoittajien kerrottiin loukkaantuneen. Paikka on sama, jossa Guaido aiemmin kehotti tukikohdassa olevia sotilaita liittymään mielenosoittajien joukkoon Maduron syrjäyttämiseksi.

Asevoimien komentaja ja puolustusministeri Vladimir Padrino puolestaan sanoi, että yksi Madurolle uskollinen sotilas oli haavoittunut luodista kahakoiden aikana.

"Olennaista ei ole väkijoukkojen määrä, vaan armeijan tuki"

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen on parhaillaan Caracasissa, mistä STT tavoitti hänet tiistaina iltayhdeksän jälkeen Suomen aikaa. Tilanne Venezuelassa on hänen mukaansa epäselvä, mutta hallitus on Teivaisen mukaan vakuuttanut homman olevan hanskassa.

Teivainen oli parin kilometrin päässä La Carlotan tukikohdasta, jossa hänen mukaansa ovat olleet suurimmat kahakat. Sinne ovat keskittyneet Guaidon tukijat.

– Olen kuullut toistuvasti ammuntaa. Kyynelkaasua tulee myös ympäristöön, hän kertoi.

Teivaisen mukaan aivan supermassiivinen ei Guaidon kannattajien määrä ollut.

– Mutta olennaista ei nyt ole väkijoukkojen määrä, vaan nimenomaan armeijan tuki. Joitakin sotilaita eri osastoista on siirtynyt kapinallisten puolelle, mutta vielä ei ole merkkejä keskeisten upseerien tai osastojen siirtymisestä, Teivainen sanoi.

YK kehotti maltillisuuteen ja välttämään väkivaltaa

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehotti tiistaina Venezuelan kaikkia osapuolia maltillisuuteen ja välttämään väkivaltaa. Guterres on toistuvasti kehottanut ryhtymään keskusteluihin poliittisen umpikujan ratkaisemiseksi.

Yhdysvallat ja useat muut maat ovat sanoneet tukevansa virkaa tekeväksi presidentiksi julistautunutta Guaidoa Venezuelan taistelussa vallasta. Venezuelalla on valtavat öljyvarat, mutta se on luisunut tilanteeseen, jossa raha on käytännössä menettänyt arvonsa ja monista peruselintarvikkeista on huutava pula. Miljoonat kansalaiset ovat paenneet naapurimaihin.

– Tänään väliaikainen presidentti Juan Guaido on ilmoittanut "operaatio Vapauden" alkaneen. Yhdysvaltain hallinto tukee täysin Venezuelan kansaa tämän tavoitellessa vapautta ja demokratiaa. Demokratiaa ei voi kukistaa, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo Twitterissä.

Venäjän ulkoministeriö puolestaan syytti Guaidoa väkivallan lietsomisesta ja vaati neuvotteluja.