Venezuelassa uusi, laaja sähkökatko

Venezuelassa on alkanut uusi, laaja sähkökatko. Virranjakelu on poikki myös suuressa osassa pääkaupunki Caracasia. Sähkökatkon vuoksi myös kännykkäverkossa on häiriöitä ja televisiolähetykset katkesivat.

Varotoimena ryöstelijöiden varalle kaupat sulkeutuivat kiireellä.

Sähköt ovat poikki myös monissa suurissa kaupungeissa maan länsiosissa. Osassa alueista sähköt ovat katkenneet ja palautuneet vähän väliä.

Edellisen, lähes viikon kestäneen sähkökatkon päättymisestä on kulunut vain alle kaksi viikkoa. Sen aikana toistakymmentä sairaalapotilasta kuoli, julkinen liikenne oli poikki, öljyntuotanto hidastui ja vedenjakelu katkesi.

Presidentti Nicolas Maduro syytti aiemmasta sähkökatkosta Yhdysvaltojen kyberhyökkäystä ja oppositiojohtaja Juan Guaidon tukijoiden sabotaasia. Maduro myös määräsi perustettavaksi uuden armeijan yksikön suojelemaan infrastruktuuria.

Asiantuntijoiden mukaan todennäköisin syy katkolle oli sähköverkon laiminlyönti, huono hallinnointi sekä korruptio.