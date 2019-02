Venezuelassa valmistaudutaan uusiin protesteihin Maduroa vastaan

Venezuelassa on jälleen tänään odotettavissa uusia protesteja presidentti Nicolas Maduroa vastaan. Oppositiojohtaja Juan Guaido on valmistellut massiivista viikonlopun mielenosoitusta, jonka tarkoituksena on lisätä painetta hallintoa vastaan ja vaatia uusien vaalien järjestämistä.

– Järjestämme suurimman marssin Venezuelan ja koko maanosamme historiassa, Guaido uhosi.

Saksa, Ranska, Britannia ja Espanja ovat patistaneet Maduroa suostumaan uusiin presidentinvaaleihin ja asettaneet viikonlopun takarajaksi ilmoitukselle. Ellei Maduro suostu tähän, kyseiset EU-maat aikovat noudattaa Yhdysvaltojen esimerkkiä ja tunnustaa Guaidon Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi. Parlamentin puhemiehenä toimiva Guaido julistautui itse presidentiksi valtataistelun kärjistyttyä tammikuussa

Maduro on torjunut jyrkästi EU-maiden vaatimukset uusista vaaleista.

– Heidän tulisi vetää pois tämä uhkavaatimus. Kukaan ei voi antaa meille uhkavaatimuksia. Venezuela ei ole sidoksissa Eurooppaan, joten tämä on hävytöntä, sanoi Maduro CNN Turk -uutiskanavan haastattelussa viime viikonloppuna.

Sen jälkeen Maduro on ilmoittanut olevansa valmis neuvotteluihin opposition kanssa ja ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Aiennettuja presidentinvaaleja hän ei sitä vastoin ole valmis hyväksymään. Uudet parlamenttivaalit eivät vaikuttaisi Maduron asemaan presidenttinä.

"Aika lopettaa diktatuuri kertaheitolla"

Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pencen mukaan kriisin ratkaisemiseen tarvitaan vuoropuhelun sijaan tekoja.

– On aika lopettaa Maduron diktatuuri kertaheitolla, hän sanoi.

Presidentti Donald Trump on kuvannut Venezuelan laajoja Maduron vastaisia mielenosoituksia "vapaustaisteluksi". Yhdysvallat ja useat muut länsimaat EU mukaan lukien eivät ole tunnustaneet Maduron asemaa tämän noustua toiselle presidenttikaudelle, sillä viime kevään vaaleja pidettiin epärehellisinä.

Lauantain mielenosoitus järjestetään samana päivänä, jolloin hallitseva sosialistipuolue juhlii Maduron edeltäjän Hugo Chavezin 20 vuoden takaista valtaannousua.

– Meidän on kaikkien lähdettävä kaduille selkeän tavoitteen vuoksi: meidän on seurattava EU-maiden antamaa uhkavaatimusta, Guaido sanoi uusiin vaaleihin viitaten.

Madurolle lojaali Venezuelan korkein oikeus on määrännyt Guaidolle kiellon poistua maasta ja jäädyttänyt tämän pankkitilit.