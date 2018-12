Verkkokauppajätti Amazonilla ja Yhdysvaltain valtiolla on tiiviit välit – Yhtiö saanut kritiikkiä myös kehnoista työoloista

Brittimedia Guardianin amerikkalaistoimitus paljasti keskiviikkona, että verkkokauppajätti Amazonin korkea-arvoinen päällikkö Anne Rung neuvoi salaa Yhdysvaltain hallintoa uuden verkkoportaalin luomisesta. Aiemmin valtion hankintavirkamiehenä toimineen Rungin kerrotaan olleen läheisessä sähköpostiyhteydessä yleispalveluhallinto General Services Administration GSA:n Mary Davien kanssa.

Suuryrityksen ja valtionhallinnon välisissä viesteissä Rung antoi neuvoja uuden verkkoportaalin perustamiseen liittyen jo ennen kuin portaalin synnyttävä laki oli säädetty. Verkkoportaali toimisi alustajana, jonka kautta hallinto voisi tehdä hankintoja päivittäisestä toimitustavarasta lähtien.

Portaalin luovia yrityksiä ei ole vielä päätetty, mutta Amazonin odotetaan saavan siinä suuren roolin. Sillä on jo nyt vahva jalansija hallinnon hankintojen 53 miljardin dollarin markkinoilla. Viime vuonna Amazon voitti 5,5 miljardin dollarin sopimuksen kymmenientuhansien paikallishallintojen ja kuntien päätavarantoimittajana.

Yhtiö myös pyörittää pilvitallennuspalvelua valtion tahoille, muun muassa CIA:lle, ja on ykkösehdokas kilpailussa erillisestä pilvipalvelusopimuksesta Pentagonin kanssa. Jedinä tunnettu tuleva sopimus siirtäisi puolustusministeriön datan kaupalliselle pilviohjelmistolle.

Yhdysvaltain eettinen lainsäädäntö määrää, että tärkeissä valtion tehtävissä toimineilla on vuoden ”viilennyskausi”, ennen kuin he voivat toimia aiempiin pesteihinsä liittyvissä projekteissa hallinnon ulkopuolelta. Rungin viestittelyn laittomuudesta ei vielä tiedetä, sillä Rungin aiempia tarkkoja tehtäviä hallinnossa ei tiedetä.

Yhteydenpitoa kritisoi esimerkiksi kulutusoikeuksia edistävän järjestön Public Citizenin lakiasioiden varapääjohtaja Lisa Gilbert.

– Ei ole väärin puhua sidosryhmien kanssa, joihin laki tulee vaikuttamaan. Olemme kuitenkin hyvin huolissamme siitä, että yritystahot saavat erityispääsyn, joita muut sidosryhmät, kuten yleisön etua ajavat tahot, eivät saa, Gilbert toteaa Guardianille.

Amazon ei suostunut kommentoimaan, kuinka suuri osa sen liiketoiminnasta on tällä hetkellä yhteydessä Yhdysvaltain hallintoon.

Sekä kuluttajien että hallinnon kanssa menestyvä yhtiö on saanut kritiikkiä myös työoloistaan sen pakkaus- ja jakelukeskuksissa. Yhdysvaltain kansallisen ammattiturvallisuuden ja -terveyden neuvosto on raportoinut seitsemän Amazonin työntekijän kuolleen töissään vuosina 2013–2018.

Työtavoitteiden kerrotaan tiukentuvan jatkuvasti, ja esimerkiksi BBC raportoi työntekijöiden jopa virtsaavan pulloihin peläten vessatauon vaikutusta työtehoon.

Kuluvan vuoden marraskuussa yhtiön työntekijöitä lakkoili ja osoitti mieltään Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa vedoten mataliin palkkoihin ja epäinhimillisiin työoloihin.

Amazon on pyrkinyt estämään työntekijöitään järjestäytymästä. Järjestäytymiskampanjoita on kuitenkin Yhdysvalloissa meneillään esimerkiksi Minnesotassa ja New Yorkissa.

Lisäksi Guardian kertoi joulukuun alkupuolella, että New Jerseyssa ammattiliittojen ryhmittymä ajaa New Jerseyn osavaltiota asettamaan menettelyohjeet varastotyöntekijöille. Ohjeistus sisältäisi minimipalkan, vakiintuneet työtunnit ja oikeuden järjestäytymiseen.