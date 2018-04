Verovirasto nihkeili: Ruotsalaisvanhemmat eivät saaneet ristiä poikaansa "Lystikkääksi"

Ruotsin verovirasto on tylysti tyrmännyt Västeråsissa asuvan pariskunnan suunnitelman antaa pienelle pojalleen nimeksi "Toker" eli Lystikäs. Ruotsin television mukaan veroviranomainen katsoo, että Lumikin kääpiökaverin nimi voisi aiheuttaa kantajalleen harmia.

Vanhemmat aikovat valittaa verottajan päätöksestä.

– Hän on yhtä söpö kuin Lystikäs, ja hän on meidän Lystikkäämme, perustelee pojan äiti.

Äidin mielestä nimestä ei aiheutuisi pojalle haittaa.

– Sehän on ihan miten asia tulkitaan. Emme me halua antaa tätä nimeä ollaksemme ilkeitä, vaan siksi, että se on meistä suloinen nimi, äiti sanoo.