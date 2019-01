Lähes 500 äärijärjestö Isisin taistelijaa on paennut alkuviikon aikana viimeiseltä Isisin hallussa olevalta alueelta Itä-Syyriassa.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan viimeiseltä Isis-alueelta on maanantaista lähtien paennut yhteensä noin 4 900 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Joukossa oli myös 470 Isis-taistelijaa.

Järjestön mukaan kurdien johtamat SDF-joukot etenivät tiistaina Isisin hallussa olleelle alueelle eivätkä kohdanneet vastarintaa. Isisin alue Deir Ezzorin maakunnassa Syyrian itäosassa on nyt kutistunut vain kymmenen kilometrin suuruiseksi.

SDF-joukot ovat syyskuusta lähtien pyrkineet kitkemään Isisin Deir Ezzorista Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskujen tukemana. Joulukuun alusta lähtien alueelta on lähtenyt lähes 27 000 ihmistä. Näistä 1 800 on jihadisteja, jotka ovat antautuneet SDF:lle.

Nyt alueelta paenneista suurin osa oli Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. SDF-liittouma evakuoi heitä kymmenien kuorma-autojen voimin.

Isis valtasi vuonna 2014 laajoja alueita Syyriasta ja Irakista. Näistä alueista se on kuitenkin menettänyt suurimman osan, ja nyt jäljellä on enää muutamia hajanaisia taskuja.