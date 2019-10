Viina virtaa Venäjällä aiempaa vähemmän, sanoo WHO

Venäläisillä on maine kovina juomareina, mutta tuoreen raportin mukaan alkoholin käyttö on vähentynyt tuntuvasti. Maailman terveysjärjestön WHO:n raportti kertoo, että alkoholin kulutus Venäjällä on laskenut 43 prosentilla vuodesta 2003.

WHO selittää laskua sporttisena tunnetun presidentin Vladimir Putinin toimenpiteillä, kuten alkoholin myyntirajoituksilla. Järjestö huomauttaa, että Venäjää pidettiin pitkään yhtenä eniten alkoholia käyttävistä maista maailmassa, ja 1990-luvulla alkoholi aiheutti merkittävän määrän kuolemia.

WHO:n aiemmin julkaisemat luvut osoittavat, että venäläisaikuiset juovat nyt keskimäärin vähemmän alkoholia kuin ranskalaiset ja saksalaiset.

Tutkimuksen mukaan pudotusta kiihdytti piraattiviinojen kulutuksen väheneminen. Raportin kirjoittajat kertovat, että trendi vaikuttaa myös nousseisiin elinajanodotteisiin, jotka viime vuonna nousivat Venäjällä ennätyskorkealle: naisille 78 ja miehille 68 vuotta. Vielä 90-luvun alussa miesten elinajanodote oli 57 vuotta.