Viisikymppinen saksalaisnainen tuomittiin Irakissa kuolemaan Isisiin kuulumisen vuoksi

Irakilainen oikeusistuin on tuominnut kuolemaan saksalaisen naisen kuulumisesta äärijärjestö Isisiin. Tuomio on määrä panna toimeen hirttämällä.

Tuomion mukaan nainen oli antanut äärijärjestölle kuljetusapua ja auttanut terroristijärjestöä rikosten toteuttamisessa, kertoo oikeusistuimen edustaja.

Hänen mukaansa nainen on myöntänyt lähteneensä Saksasta ensin Syyriaan ja sitten Irakiin liittyäkseen Isisiin kahden tyttärensä kanssa. Tyttärien kerrotaan menneen naimisiin järjestön jäsenten kanssa.

Nainen on Saksan kansalainen, mutta hänellä on sukujuuria Marokossa. Bild-lehden tietojen mukaan nainen on 50-vuotias. Hänen kerrotaan päättäneen Isisiin liittymisestä tavattuaan internetissä miehen, joka oli vakuutellut "kalifaatin kauneutta".

Zeit-lehden mukaan saksalaisnainen on Irakissa ensimmäinen ulkomaalainen, joka on tuomittu kuolemaan Isisin jäsenyydestä. Nainen voi vielä valittaa tuomiosta.