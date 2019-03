Viron parlamenttivaaleissa reformipuolueelle ennakkoäänivyöry – tuloksia odotetaan puolen yön aikaan

Virolaiset valitsivat sunnuntaina kansanedustajat 101-paikkaiseen parlamenttiin, riigikoguun. Kun sähköiset ennakkoäänet oli laskettu reformipuolue, johti selkeästi 40 prosentilla, Postimees kirjoittaa. Toiselle paikalle ylsi Ekre 13,5 prosentilla. Isänmaa sai 12,6 prosenttia, keskustapuolue 11,7 prosenttia ja sosiaalidemokraatit 11,4 prosenttia.

Sähköisistä äänistä eniten ääniä keräsi reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas.

Lippuäänestyksellä annetut ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet eivät sisältyneet lukuun. Vajaat 350 000 henkilöä äänesti ennakkoon ja näistä vajaat 250 000 sähköisesti.

Vaaleissa oli vajaat 900 000 äänioikeutettua, joista 63,1 prosenttia kävi äänestämässä. Näin ollen lähes 40 prosenttia äänesti ennakkoon sähköisesti internetin välityksellä, mikä on uusi ennätys.

Sähköisen äänestyksen erikoisuuksiin kuuluu Virossa se, että toisiin ajatuksiin tullut äänestäjä voi myös vaihtaa kantaansa jo kerran äänestettyään. Virossa, toisin kuin Suomessa, sähköisen äänestämisen turvallisuuteen luotetaan yleisesti.

Ennakkoäänestys ei kerro koko totuutta

Mielipidemittauksissa reformipuolue ja keskustapuolue näyttivät olevan tasoissa 26,6 prosentin ja 24,5 prosentin kannatuksella. Ennakkoäänissä eron oletetaan johtuvan siitä, että reformia kannattavat nuoret ja koulutetut, jotka äänestävät sähköisesti ennakkoon. Keskustan kannattajakunta on yleensä ollut vanhempaa väkeä, joka antaa äänensä vaalipäivänä.

Kello 22:n aikaan näytti siltä, että reformipuolue saisi 38, keskusta 20 ja Ekre 19 paikkaa parlamenttiin. Alustavia tuloksia odotetaan puolenyön aikaan.

"Epätodennäköistä, että Ekre pääsee hallitukseen"

Viron Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik muistuttaa, että vaikka oikeistopopulistisesta Ekrestä odotetaan suurinta nousijaa, valtavirtapuolueet keskustapuolue ja reformi ovat selkeästi suositumpia ja kisaavat pääministerin paikasta.

– Tämänhetkisillä tiedoilla on epätodennäköistä, että Ekre pääsee hallitukseen. Muuten kaikki mahdolliset yhdistelmät ovat auki. Mikään puolue ei sulje pois yhteistyötä kenenkään muun kanssa, Raik sanoi STT:lle.

Virossa ei Raikin mukaan ole vahvaa blokkijakoa oikeiston ja vasemmiston välillä kuten Ruotsin politiikassa.

– Tämä tarkoittaa myös sitä, että hallituksen muodostaminen voi kestää. Parlamenttiin pääsee viisi tai kuusi puoluetta ja siinä on aika monta yhdistelmämahdollisuutta.

Ekren suosion taustalla Raik näkee samansuuntaista kehitystä kuin muissa Euroopan maissa.

– Ihmiset, jotka kokevat jääneensä kehityksestä jälkeen hakevat nyt uutta vaihtoehtoa. Toinen tärkeä syy on maahanmuutolla pelottelu ja nationalismin nousu, ne on niitä aiheita millä Ekre on kannatusta kerännyt ja lietsonut pelkoja mitä ihmisillä on, vaikka Viron tapauksessa todennäköisyys, että tulisi vaikka huomattavia määriä pakolaisia on olematon, hän sanoo.