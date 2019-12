Viron presidentti kertoo pyytäneensä sisäministerin vaihtoa – sanoo maan hallituksen olevan uhka Viron turvallisuudelle

Viron presidentti Kersti Kaljulaid kertoo Postimees-lehdelle, että hänestä Viron hallitus on uhka maan perustuslailliselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Kaljulaid viittaa haastattelussa etenkin sisäministeri Mart Helmen toimintaan. Kaljulaid kertoo tiedustelleensa pääministeri Jüri Ratakselta, voisiko sisäministerin vaihtaa. Kaljulaidin mukaan Ratas vastasi hänelle, että asia ei ole tärkeä.

Kaljulaid nostaa Postimeehen haastattelussa esille niin Helmen lausunnot sotilasliitto Natosta kuin vähättelevät lausunnot Suomen pääministeri Sanna Marinista (sd.). Kaljulaid soitti tänään presidentti Sauli Niinistölle ja pyysi Helmen eilisiä kommentteja Marinista anteeksi.

Viime kuussa Helme taas kohautti kertomalla Viron laativan "b-suunnitelmaa Naton ongelmien varalle" ja Suomen olevan osa suunnitelmia. Viron hallinto kiisti myöhemmin asian.

– Kuluneen kuukauden aikana sisäministeri on jo kahdesti sekaantunut Viron ulkopolitiikkaan ja pyrkinyt muokkaamaan sitä. Puhuin tänä aamuna presidentti Niinistön kanssa ja pyysin häntä välittämään henkilökohtaisen anteeksipyyntöni Sanna Marinille. Kerroin myös, miten häpeissäni olen kaikesta tästä, Kaljulaid sanoi Postimeehelle.

– Pienen maan selviytyminen, etenkin geopoliittisesti aktiivisella alueella, riippuu hyvin paljon siitä, miten paljon kumppaneita ja ystäviä meillä on, hän lisäsi.

Helme pahoitteli lausuntoaan ja syytti mediaa

Oikeistopopulista Ekre-puoluetta edustava Helme pyysi hieman ennen Kaljulaidin ulostuloa myös itse anteeksi pääministeri Marinilta. Helmen mukaan hänen lausuntonsa Marinista on tulkittu väärin ja hän halusi todellisuudessa antaa "tunnustusta" Marinille.

– Se yksi lause, jonka te olette tulkinneet halveksuvaksi, on minun tulkintani mukaan tunnustusta antava. Se on sillä tavalla myönteinen, että yhteiskunnan alemmaltakin tasolta on mahdollista päästä työnteolla politiikan huipulle, Helme sanoi Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan.

Helme syytti Viron mediaa lausunnon vääristelystä.

Helme kyseenalaisti sunnuntaina radiohaastattelussa Marinin ja hallituksen pätevyyden. Hän muun muassa sanoi, että myyjätytöstä on tullut pääministeri. Marin on kertonut työskennelleensä nuoruudessaan tavaratalossa myyjänä.

Haastattelussa Helme otti esille myös yli sadan vuoden takaiset tapahtumat Suomessa. Hänen mukaansa nyt voidaan itse asiassa jossain määrin nähdä punaisten historiallinen kosto valkoisille viitaten Suomen sisällissotaan.

Hieman ennen anteeksipyyntöään Helme kertoi Delfi-lehden mukaan, ettei aio pyytää lausuntoaan anteeksi ja varoitti Viron hallituksen "todennäköisesti hajoavan". Tavattuaan hallituksen edustajat hän kuitenkin totesi, että "tilanne ei ole niin paha".

Viron entinen ulkoministeri tulistui

Helmen Marinia koskeva lausunto sai runsaasti kritiikkiä virolaispoliitikoilta.

Viron keskustapuoluetta edustava pääministeri Jüri Ratas luonnehti sunnuntaina Facebook-kirjoituksessaan Suomea rakkaaksi ystäväksi ja liittolaiseksi, jonka kanssa kaikki Viron hallitukset ovat työskennelleet hyvin ja läheisesti.

– Tähän ei ole vaikuttanut se, mitkä demokraattiset puolueet ovat kummassakin maassa tällä hetkellä koalition jäseniä tai sen johdossa. Minulla on ollut hyvä yhteistyö Suomen kahden edellisen pääministerin kanssa. Lisäksi minulla on ollut hyvin myönteisiä ensikontakteja Suomen uuden pääministerin kanssa, Ratas kirjoitti.

Ratas kertoi kirjoituksessaan myös odottavansa, että kaikki Viron ministerit tekisivät merkityksellistä ja kunnioittavaa yhteistyötä suomalaisten kollegoidensa kanssa.

Europarlamentaarikko ja Viron entinen ulkoministeri Urmas Paet puolestaan sanoi Twitterissä Helmen vahingoittaneen vakavasti Viron suhteita yhteen Viron lähimmistä ystävistä.

– On häpeä, että hallitus käyttäytyy tällä tavalla Suomea kohtaan. Sisäministeri on vapautettava nopeasti, reformipuoluetta edustava Paet kirjoitti.

Myös maan entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on ollut sitä mieltä, että Helmen kommentit menivät liian pitkälle, kertoo ERR.

Marin kuittasi olevansa ylpeä Suomesta

Pääministeri Marin kommentoi sunnuntai-iltana Twitterissä olevansa tavattoman ylpeä Suomesta, jossa köyhän perheen lapsi voi kouluttautua pitkälle ja yltää elämässään moneen.

– Kaupan kassasta voi tulla vaikka pääministeri. Ilman duunareita ei Suomi selviäisi. Arvostan jokaisen työntekijän, ammatinharjoittajan ja yrittäjän työtä korkealle, Marin tviittasi.