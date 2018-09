Virossa maanpetoksesta epäilty upseeri opiskeli Suomessa Tykistökoulussa

Virossa maanpetoksesta epäilty upseeri on opiskellut Suomessa Tykistökoulussa, kertoo Puolustusvoimat STT:lle. Hän on opiskellut siellä kolmessa jaksossa vuosina 2003–2005.

Epäilty Deniss Metsavas on opiskellut Tykistökoulussa perusopintojen aselajijakson, sotatieteen kandidaattiopintojen aselajijakson ja sotatieteen maisteriopintojen aselajijakson.

Keskiviikkona kerrottiin, että Virossa on vangittu maanpetoksesta epäiltyinä kaksi miestä, joista toinen on Viron puolustusvoimien upseeri. Miesten epäillään välittäneen salaiseksi luokiteltua tietoa Venäjän sotilastiedustelulle GRU:lle yli viiden vuoden ajan.

Tykistökoulu on Maasotakoulun Koulutuskeskuksen alainen kenttätykistön aselajikoulu. Se sijaitsee Kankaanpäässä Niinisalon varuskunnassa.

Aluksi esillä oli epäily, että virolaisupseeri olisi opiskellut Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Epäillyt ovat isä ja poika

Metsavas ja toinen epäilty ovat isä ja poika, kertoi uutistoimisto BNS keskiviikkona. Metsavas ylennettiin Viron puolustusvoimissa majuriksi vuonna 2015. Hän on viimeksi työskennellyt esikuntaupseerina pääesikunnassa. Hänen oli määrä siirtyä tällä viikolla Kaitseliit-nimisen vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön palvelukseen.

– Viime vuosien aikana tuomittuja henkilöitä on syytetty toimimisesta yhdessä Venäjän tiedustelupalvelun kanssa. Tässä tapauksessa rikos on paljon vakavampi – kyse on maanpetoksesta. Meillä on syytä epäillä, että valtiosalaisuuksia on tahallisesti välitetty GRU:lle, sanoi syyttäjä Inna Ombler valtakunnansyyttäjän virasto tiedotteessa keskiviikkona.

Suomessa koulutettiin virolaisia upseereita erityisesti Viron itsenäistymisen jälkeen 1990-luvulla. Yli 200 virolaisupseeria ja -aliupseeria on hankkinut sotilaskoulutuksen ja jatkokoulutusta Suomessa, kerrotaan maan puolustusvoimien nettisivuilla.