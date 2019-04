Virossa reformipuolueen Kallas nimitetään tänään hallitustunnustelijaksi

Virossa presidentti Kersti Kaljulaidin on tarkoitus nimittää tänään reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas hallitustunnustelijaksi. Kallaksen puolue voitti kuukausi sitten pidetyt parlamenttivaalit.

Jos Kallas hyväksyy hallitustunnustelijan roolin, hänellä on kaksi viikkoa aikaa muodostaa hallitus.

Kallaksen tehtävä on haastava, sillä toiseksi suurimman äänisaaliin saanut keskustapuolue on jo kieltäytynyt hallituskumppanuudesta reformipuolueen kanssa. Kallas on kertonut aikovansa neuvotella vaalitappion kärsineiden sosiaalidemokraattien kanssa.

Keskustapuolue valmistelee samalla omaa hallituskoalitiotaan oikeistopopulistisen Ekren ja Isänmaa-puolueen kanssa.