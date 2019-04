Virossa seuraava hallitus on mitä luultavimmin kolmen kauppa, mukana myös oikeistopopulistinen Ekre

Virossa hallitussopimuksen maanantaina allekirjoittanut koalitio on kokoonpanoltaan ristiriitainen ja aiheuttanut hyvin paljon vastakkaisia mielipiteitä Virossa, sanoo Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik.

– Se on itse asiassa hyvin epäsuosittu koalitiovaihtoehto mielipidekyselyjen mukaan.

Hallitussopimuksen allekirjoittivat vaalien toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi suosituimmat puolueet eli keskustapuolue, oikeistopopulistinen Ekre ja oikeistolainen Isänmaa-puolue.

– Ongelmallinen asia on se, että radikaali oikeistopopulistinen puolue Ekre on mukana koalitiossa. Tämä on yllättävää, sillä vaalien alla kahden suurimman puolueen, reformipuolueen ja keskustapuolueen, johtajat antoivat ymmärtää, että eivät lähtisi samaan hallitukseen tämän puolueen kanssa, Raik sanoo.

Keskustapuolueen Jüri Ratas kuitenkin muutti Raikin mukaan kantansa ilmeisesti säilyttääkseen pääministerin paikkansa.

Raik kuvailee Ekreä EU-skeptiseksi ja maahanmuuttovastaiseksi. Hän pitää huolestuttavimpana sitä, että Ekren johtajat ovat antaneet lausuntoja, joissa kyseenalaistetaan median vapaus ja tuomioistuinten riippumattomuus. Hallitussopimuksessa ei ole kuitenkaan viitteitä, että näitä kantoja lähdettäisiin toteuttamaan käytännössä.

– Mutta se, että he ovat tällaisia lausuntoja antaneet, antaa syytä huoleen.

Koalitiossa mukana olevaa Isänmaa-puoluetta Raik kuvaa perinteiseksi kansalliskonservatiiviseksi valtavirtapuolueeksi, joka on menettänyt paljon ääniä Ekrelle.

Kallaksen hallitustunnustelut "muodollinen välivaihe"

Keskustapuolue on Raikin mukaan keskusta-vasemmistolainen, ja sitä kannattaa vironkielisten lisäksi enemmistö Viron venäjänkielisistä. Hämmentävää onkin, että keskustapuolue on nyt menossa hallitukseen radikaalin virolaiskansallismielisen Ekren kanssa.

– Ilmeisesti viimeisten viikkojen aikana keskustapuolueen kannatus on laskenut siksi, että varsinkaan venäjänkieliset äänestäjät eivät hyväksy tätä koalitiokumppanuutta.

Raik kertoo Rataksen perustelleen Ekren mukaanottoa koalitioon sillä, että Ekreä kannattaneet 18 prosenttia äänestäjistä on myös huomioitava.

– Tämä koalitio voisi olla yritys vähentää jakolinjoja ja maltillistaa puoluetta (Ekreä) sitä kautta, että se otetaan hallitusvastuuseen.

Raikin mukaan muodolliseksi välivaiheeksi jää se, että vaalien voittajapuolueen eli reformipuolueen johtaja Kaja Kallas saa mahdollisuuden hallituksen kokoamiseen.

– Kun tämä kolmen koalitio on kuitenkin niin pitkällä, että he ovat sopineet ministerinpaikkojen jaosta ja koalitiosopimuksen allekirjoittaneet, tässä vaiheessa on hyvin epätodennäköistä, että he perääntyisivät, Raik sanoo.