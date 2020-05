Virus leviää vinhasti Venäjällä, Tanska availee pikku hiljaa yhteiskuntaa koronan jäljiltä

Italiassa uuden koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä on noussut yli 30 000:n, viranomaiset kertovat. Heidän mukaansa kuolemia on kirjattu eilisen jälkeen runsaat 240.

Italia on Britannian jälkeen toinen Euroopan maa, jossa on todettu yli 30 000 koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa.

Britanniassa koronakuolemia on rekisteröity runsaat 31 000. Eilisen jälkeen niitä on kirjattu lisää runsaat 600, maan terveysministeriö kertoo.

Britanniassa viruksen vuoksi on kuollut 460 ihmistä miljoonaa asukasta kohden ja Italiassa 500. Määrät ovat kymmenkertaisia Suomen lukuihin verrattuna.

Ruotsissa rekisteröity yhteensä lähes 3 200 koronakuolemaa

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttaminen kuolemantapausten määrä on noussut vuorokaudessa 135:llä. Lisäys on selvästi suurempi kuin aiempina päivinä tällä viikolla.

Yhteensä kuolleita on Ruotsissa rekisteröity epidemian alusta saakka 3 175. Väkilukuun suhteutettuna kuolemantapauksia on nyt 314 miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 47.

Ruotsissa myönteisenä merkkinä kerrottiin siitä, että tehohoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä laski ensi kertaa noin kuukauteen alle 500:n. Suomessa tehohoidettavia koronapotilaita on tällä hetkellä alle 50.

Tanskassa lievennetään koronarajoituksia

Tanskassa ostoskeskukset saavat avata ovensa maanantaina. Ravintolat, kirkot ja 11–15-vuotiaiden koulut avautuvat viikkoa myöhemmin sekä museot, elokuvateatterit, ulkohuvipuistot ja eläintarhat 8. kesäkuuta, kertoivat viranomaiset perjantaina.

Myös julkisia kokoontumisia koskevia rajoituksia aiotaan lieventää. Nykyisellään vain alle kymmenen ihmisen kokoontumiset ovat sallittuja, mutta sääntö lievenee 30–50 ihmiseen tapahtumasta riippuen.

Baareja, yökerhoja ja pieniä konserttisaleja ollaan avaamassa tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vasta elokuussa.

Etätöissä ahkeroineet tanskalaiset voivat niin ikään palata työpaikoilleen heti, kun sosiaalista etäisyyttä ja hygieniaa koskevat määräykset täyttyvät.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan parlamentti on tietoinen siitä, että rajoitusten lieventäminen voi johtaa tartuntojen määrän kasvuun.

Tanskassa on Worldometer-tilastosivuston mukaan todettu yli 10 000 koronavirustartuntaa. Covid-19-tautiin on kuollut 514 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Tanskassa on kuollut 89 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli perjantaina 47.

Myös Walesin aluehallitus kertoi perjantaina höllentävänsä uuden koronaviruksen vuoksi julistettuja rajoituksia. Esimerkiksi kirjastot avataan ja ihmisten annetaan urheilla aiempaa vapaammin. Eristystoimia on kuitenkin tarkoitus jatkaa vielä ainakin kolmen viikon ajan.

Walesin linjanmuutoksen perusteella arvioidaan, että Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo julistaa samansuuntaisia päätöksiä koko valtion tasolla, kun hän ilmoittaa niistä sunnuntaina. Johnson on kuitenkin painottanut äärimmäistä varovaisuutta poikkeustoimista luopumisessa.

Virus leviää vinhasti Venäjällä

Venäjällä ei vieläkään näy merkkejä koronaviruksen leviämisen hiipumisesta. Maassa raportoitiin perjantaina lähes 10 700 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden sisällä, kertoi Moscow Times. Yhteensä Venäjällä on todettu liki 188 000 tartuntaa.

Viruksen seurauksena kerrottiin kuolleen vuorokauden aikana 98 ihmistä, mikä oli kymmenen ihmistä enemmän kuin edellisenä päivänä. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 12 ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kertoi tilastosivusto Worldometer.

Venäjän virallisiin lukuihin ei kuitenkaan ole luottaminen, sillä esimerkiksi testattavaksi pääseminen on vaikeaa. Silti virallistenkin lukujen mukaan uusien tartuntojen määrä kasvaa Venäjällä nyt toiseksi nopeimmin Yhdysvaltojen jälkeen.