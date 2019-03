Vuosia Isisin alueilla asunut helsinkiläinen Sanna haluaisi palata kotimaahansa – "Viime viikot ovat olleet kauheita"

Suomesta Syyriaan äärijärjestö Isisin hallitsemille alueille lähtenyt suomalaisnainen nousi keskiviikkona otsikoihin ympäri maailman, kun kansainvälinen media haastatteli häntä Isis-perheiden leirissä aavikolla Syyrian itäosassa.

Sannaksi – tai CNN:n haastattelussa Sanaksi – kutsuttu nainen kertoi tulleensa Syyriaan miehensä, marokkolaisen putkimiehen, kanssa runsas neljä vuotta sitten Turkin kautta käännyttyään muslimiksi. Sanna sanoo olevansa kotoisin Helsingistä, ja hänellä on neljä lasta.

– Elämä oli ensin hyvää, mutta sitten sota tuhosi sen elämän, ei Isis, Sanna vakuuttaa CNN:n kirjeenvaihtajalle Ben Wedemanille.

Kurditoimittaja Mutlu Civiroglu kertoi Twitterissä suomalaisnaisen kertoneen hänelle eläneensä muun muassa Manbijissa, Babissa ja Isisin kalifaattinsa pääkaupungiksi julistamassa Raqqassa.

– Hän kertoi olleensa naimisissa kahdesti. Naisen tytär on 13-vuotias ja myös naimisissa. Äiti sanoi, että he haluavat mennä Suomeen, missä elämä on paljon helpompaa. He haluavat elää Suomessa muslimeina, Civiroglu kirjoittaa.

CNN:n haastattelussakin Sanna vahvistaa haluavansa Suomeen.

– Kyllä, haluan palata Suomeen, todellakin. Aivan varmasti haluan, haluan, Sanna toistelee haastattelijalle.

Sanna ei lyhyissä haastatteluissa kerro, mitä hänen miehilleen on tapahtunut, eikä paljasta omia kytköksiään Isisiin. Australian yleisradioyhtiö ABC:n haastattelussa hän kuitenkin arvelee joutuvansa Suomessa vankilaan.

Perhe olisi halunnut päästä pois Isisin alueelta jo aiemmin.

– Viime viikot ovat olleet kauheita: elämää ilman ruokaa, paljon pommituksia ja lapsia, jotka kuolevat silmien edessä, Sanna kertoo ABC:lle.

"Nyt kaikki on kauheaa"

Brittiläinen Sky News haastatteli tyttöä, joka vaikuttaisi olevan Sannan 13-vuotias tytär.

Tyttöä haastatellut Sky Newsin toimittaja Alex Rossi sanoo ensin, että toisin kuin monet muut, tyttö ja hänen perheensä ovat täynnä katumusta ja haluavat palata kotimaahansa. Tämän jälkeen Rossi muun muassa kertoo, että tytön äiti ja isä toivat hänet Syyriaan kun hän oli kahdeksan.

– Niin monet perheet, he paloivat pommituksissa. Nyt kaikki on kauheaa, Sumaya-nimeä käyttävä tyttö toteaa.

Kun Rossi kysyy, mitä tyttö haluaisi tehdä nyt, hän vaikuttaa hämmentyvän.

– En oikein tiedä. Haluaisin vain palata Suomeen, Sumaya sanoo.

Supo: Suomesta lähtenyt noin 20 täysi-ikäistä naista

Suojelupoliisin viime kuussa julkistamien tietojen mukaan Suomesta on matkustanut Irakin ja Syyrian sota-alueelle noin 80 tunnistettua henkilöä, lähinnä vuosina 2012–2016. Heistä noin 20 on kuollut ja noin 20 palannut Suomeen. Lähteneiden todellisen määrä arvioidaan olevan suurempi.

Konfliktialueelle eri puolilta maailmaa matkanneista huomattava osa on ollut naisia. Sisäministeriön viime vuonna julkistaman katsauksen mukaan naisilla on keskeinen rooli Isisin strategiassa väkivaltaisen islamistisen aatteen ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Suomesta Irakiin ja Syyriaan on Supon mukaan matkustanut parikymmentä täysi-ikäistä naista ja arviolta 30 lasta, joista noin puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Heistä osa on nyt jo täysi-ikäisiä. Lisäksi konfliktialueella on syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.

Lähteet: CNN, ABC, Sky News, Suojelupoliisi, sisäministeriö