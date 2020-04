WHO: Eurooppa yhä koronavirustartuntojen "myrskyn silmässä"

Eurooppa on yhä myrskyn silmässä koronavirustartuntojen suhteen, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge.

Tartuntojen määrä Euroopassa on jatkanut kasvuaan ja on nyt noin miljoonan luokkaa. Tämä tarkoittaa, että noin puolet maailman tartunnoista on todettu Euroopassa.

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan Euroopassa tautiin oli kuollut torstaihin mennessä jo yli 90 000 ihmistä.

Klugen mukaan "pandemian myrskypilvet" leijuvat yhä vahvasti Euroopan yllä. Hänen mukaansa Euroopassa ei voida odottaa nopeaa paluuta normaaliin, vaikka osa maista on alkanut jo höllätä osaa rajoituksista.

Samalla hän sanoi, että Euroopassa on ollut optimistisia merkkejä tautitapausten nousun hidastumisesta niin Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa kuin Sveitsissä.

Espanjassa yli 19 000 kuollutta

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 19 000:n.

Maassa on vuorokauden aikana raportoitu 551 uutta kuolemantapausta, mikä on lievää nousua eiliseen verrattuna.

Espanjassa virukseen on kuollut 402 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Asukkaita maassa on noin 46 miljoonaa.

El Pais -lehden mukaan koronatartuntoja Espanjassa on vahvistettu noin 182 800. Lukemassa ovat myös taudista parantuneet.

Kreikka siirtää pakolaisia koronan vuoksi

Kreikka puolestaan aikoo siirtää satoja iäkkäitä ja sairauksista kärsiviä pois saarilla sijaitsevilta pakolaisleireiltä.

Siirron tarkoituksena on suojella riskiryhmässä olevia pakolaisia koronavirukselta. Leireiltä siirretään lähes 2 400 ihmistä hotelleihin ja asuntoihin.

Kreikan saarilla sijaitsevilla leireillä ei ole raportoitu koronavirustartuntoja, mutta kahdella manneralueella sijaitsevalla leirillä on.

Kreikan saarien pakolaisleirien olot ovat herättäneet huolta jo pitkään. Leirejä on kuvattu ruuhkautuneiksi ja hygienialtaan huonoiksi, joten koronavirusepidemian puhkeaminen voisi olla leireillä hyvin tuhoisaa.