WHO: Itsemurhakuolemien osuus laskenut

Itsemurhiin kuolee yhä harvempi, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Itsemurhakuolemien määrä suhteessa väestöön on järjestön tilastojen mukaan vähentynyt kolmanneksella sitten vuoden 1990. WHO lukee itsemurhan keskeiseksi kansanterveydelliseksi kysymykseksi ja arvioi, että noin 800 000 ihmistä kuolee itsemurhan kautta joka vuosi.

British Medical Journalin julkaiseman tuoreen tilaston mukaan noin 817 000 ihmistä teki itsemurhan vuonna 2016. Luku on noussut vajaat 7 prosenttia sitten vuoden 1990. Samalla kuitenkin maailman väestö on kasvanut tuntuvasti, joten itsemurhien määrä 100 000 ihmistä kohti on laskenut 16,6 kuolemasta 11,2 kuolemaan.