WHO: Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia on kansainvälinen terveysuhka

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemian kansainväliseksi terveysuhkaksi, kertoi järjestö tiedotteessaan keskiviikkona.

Järjestön mukaan maassa riehunut ebola on kansainvälinen kansanterveyttä uhkaava hätätila. Vastaava julistus tehdään vain vakavimmista epidemioista.

YK:n alaisuudessa toimiva WHO on antanut saman julistuksen vain neljä kertaa aiemmin. Hätätila on julistettu vuoden 2009 sikainfluenssapandemian, vuonna 2014 levinneen polioviruksen, vuosien 2014 ja 2016 välillä osissa Länsi-Afrikkaa riehuneen ebolan ja vuonna 2016 ilmenneiden zika-virustapausten vuoksi.

Toiveena kansainvälinen huomio

WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan maailman on aika ottaa tilanteen vakavuus huomioon. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto kertoo päätöksen olevan tervetullut.

– Vaikka se ei muuta todellisuutta uhrien tai alueella vastatoimia tekevien yhteistyökumppanien kohdalla, toivomme, että päätös tuo sen kansainvälisen huomion, jonka kriisi ansaitsee, liitto kertoi tiedotteessa.

WHO:n vuonna 2005 laadittujen kansainvälisten terveyssäädösten mukaan kansainvälinen hätätila tulisi nostaa tapauksissa, jotka ovat vakavia, epätavallisia tai odottamattomia; joilla on seurauksia sen valtion rajojen ulkopuolella, johon ne vaikuttavat ja jotka saattavat vaatia välitöntä kansainvälistä toimintaa.

Yli 1 600 ihmistä on kuollut ebolaan viime vuoden elokuun alun jälkeen, jolloin virus puhkesi Kongon demokraattisessa tasavallassa Pohjois-Kivun alueella. Sieltä se levisi aluetta naapuroivaan Ituriin.