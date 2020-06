WHO: Koronavirustartuntojen määrät lähteneet kasvuun Euroopassa, kun rajoituksia höllennettiin

Koronavirustartuntojen määrät ovat lähteneet nousuun uudelleen Euroopassa sen jälkeen, kun rajoituksia on höllennetty. Asiasta kertoi Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge.

Klugen mukaan viime viikolla viikoittainen uusien tartuntojen määrä kasvoi Euroopassa ensimmäistä kertaa kuukausiin. Klugen mukaan 30 Euroopan maassa on havaittu tartuntojen lähteneen nousuun viimeisen kahden viikon aikana. Hän lisäsi, että 11 näistä 30 maasta tartuntojen leviäminen on johtanut niiden merkittävään kasvuun. Kluge varoitti, että tilanne voi pahimmillaan ajaa Euroopan terveydenhoitojärjestelmät sietokyvyn partaalle uudelleen.

Kluge ei nimennyt maita, eikä yksilöinyt tartuntalukemia tarkemmin.

Saksassa rajoituksia maan luoteisosaan

Tällä viikolla Saksa on kertonut asettaneensa rajoituksia uudelleen kahdella alueella maan luoteisosassa tartuntojen lähdettyä uudelleen kasvuun. Rajoitukset vaikuttavat noin 600 000 ihmisen elämään. Virusten kasvu nousi puheenaiheeksi alkuviikon aikana, kun Güterslohin alueella eräästä teurastamosta löytyi peräti 1 500 työntekijältä koronavirustartunta.

Myös Portugali on kertonut uusista rajoituksista maankaupunki Lissabonissa ja sen ympäristössä.

Euroopan osuus koko maailman koronavirustartunnoissa on laskenut viime aikoina, mutta suurin syy siihen on ollut viruksen voimakas leviäminen samaan aikaan Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Euroopasta on silti raportoitu päivittäin noin 20 000 uudesta tartunnasta ja yli 700 virukseen liittyvästä kuolemasta.

Ruotsissa 21 uutta koronaan liittyvää kuolemaa ja 1 566 uutta tartuntaa

Ruotsissa on torstaina vahvistettu 21 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertovat maan kansanterveysviranomaiset. Yhteensä Ruotsissa on nyt koronavirukseen liittyviä kuolemia 5 230.

Uusia koronavirustartuntoja oli torstaina 1 566. Ruotsissa on nyt kaikkiaan 63 890 varmistettua koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen seurauksena tehohoitoa saa tai on saanut 2 401 ihmistä.