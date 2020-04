WHO: Rajoitusten höllentäminen nyt voisi olla vaarallista, koronavirusepidemian loppu häämöttää vielä kaukana

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Euroopan koronavirustartunnat edustavat noin puolta koko maailman tartunnoista.

Maailman kymmenestä viruksesta eniten kärsineestä maasta seitsemän sijaitsee Euroopassa.

WHO:n Euroopan aluejohtajan Hans Henri P. Klugen mukaan koronaviruksesta pahasti kärsineiden Italian ja Espanjan kuolinluvut ovat tasaantumassa.

Kluge mainitsi positiivista kehitystä tapahtuneen myös Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Saksan osalta hän mainitsi yhdeksi syyksi muun muassa laajamittaisen testauksen.

Hän kuitenkin painotti, että vielä ei ole aika höllentää rajoituksia. Kluge myös totesi, että liikkumisrajoitusten purkaminen tässä vaiheessa vaatii äärimmäisen tarkkaa harkintaa mailta.

– Nyt on aika kaksin- tai kolminkertaistaa yhteiset toimenpiteemme tartunnan heikentämiseksi, hän sanoi tiedotustilaisuudessa brittilehti Guardianin mukaan.

– Meillä on vielä maratonissa paljon matkaa jäljellä. Prosessi, jonka olemme tehneet viruksen taltuttamiseksi, on yhä äärimmäisen hauras. Sellainen ajattelu, että olisimme jo lähellä loppua, on vaarallista, hän lisäsi.

Espanj assa nousua, mutta myös toivoa

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on tänään jatkanut nousuaan toista päivää. Tautiin on kuollut vuorokaudessa 757 ihmistä, mikä on hieman enemmän kuin eilisen lukema 743.

Kuolleiden määrä kääntyi eilen nousuun neljän perättäisen päivän laskun jälkeen.

El Pais -sanomalehti kertoo, että Espanjassa on nyt tautiin kuollut yli 14 500 ihmistä. Tartuntoja on todettu yli 146 600.

Koronavirukseen kuolleiden määrän on kuitenkin arvioitu olevan hiljalleen laskussa maassa. Kuolinluvut ovat nyt alhaisempia kuin maaliskuun loppupuolella ja huhtikuun ensimmäisinä päivinä, jolloin ne ylittivät usein 800, El Pais kertoo.

Tartunnat kasvussa Saksassa

Saksassa uusia koronavirustartuntoja on todettu vuorokauden aikana 4 003, kertoo brittilehti Guardian. Lehti perustaa tietonsa Saksan tartuntatauteihin erikoistuneen Robert Koch -instituutin lukuihin.

Uusien tartuntojen määrä on kasvanut jo kaksi päivää peräkkäin. Tätä ennen uusien tartuntojen määrä oli laskussa neljän päivän ajan.

Vuorokaudessa virukseen on kuollut 254 ihmistä, mikä nostaa kuolinluvun 1 861 ihmiseen.

Saksassa on nyt yli 103 200 vahvistettua tartuntaa.

Puolalle kritiikkiä presidentinvaalien järjestämisestä

Puolan päätös järjestää presidentinvaalit toukokuussa koronavirustilanteesta huolimatta herättää kritiikkiä EU:ssa.

EU:n arvojen ja avoimuuden komissaari Vera Jourova kertoo puolalaismedialle olevansa huolissaan, miten tilanne vaikuttaa vaalien reiluuteen ja läpinäkyvyyteen.

Puolan konservatiivinen valtapuolue Laki ja oikeus on saanut myös kritiikkiä siitä, että se asettaa omat poliittiset intressinsä kansalaisten terveyden edelle.

Puolaa on syytetty oikeusvaltion ajamisesta alas, kun maan hallitus on tehnyt lukuisia muutoksia oikeusjärjestelmään.

Venäjän koronatartunnat nousivat jälleen tuhannella

Venäjällä varmistettujen koronatartuntojen määrä on noussut lähes 8 700:aan, kertoo maan koronakriisikeskus uutistoimisto Tassin mukaan. Lisäystä kertyi eiliseen tapaan yli tuhat tapausta vuorokauden kuluessa. Yli puolet tartuntatapauksista on rekisteröity pääkaupungin Moskovan alueella.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on virallisten tilastojen mukaan kuollut 63 ihmistä. Yleisesti arvioidaan, että niin tartuntojen kuin kuolemienkin määrä on Venäjällä selvästi tilastoitua korkeampi.