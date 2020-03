WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi – Ruotsissa ensimmäinen kuolonuhri, Italiassa kuolleita yli 800

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Tämä ei WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan merkitse muutosta uhka-arvioon tai neuvoihin, joita maille annetaan, kertoo BBC.

Virustartunnan on maailmassa saanut yli 120 000 ihmistä ja siihen on kuollut yli 4 500 ihmistä.

Suomessa virustartuntoja on todettu tähän mennessä 61.

Ruotsissa ensimmäinen ihminen on kuollut koronavirukseen, kertoo Tukholman aluehallinto. Kyseessä oli iäkäs henkilö, joka oli ollut tehohoidossa.

Kaikkiaan virustartuntoja maassa on tällä haavaa yli 480.

Tänään Ruotsin hallitus ilmoitti, että Ruotsissa perutaan suuret, yli 500 ihmisen kokoontumiset koronaviruksen takia kansanterveyslaitoksen pyynnöstä. Asiasta kertoi valtioneuvos Per Bolund Ruotsin radion Ekot-ohjelmassa.

Peruminen koskee esimerkiksi suuria konsertteja, urheilutapahtumia, messuja ja konferensseja.

Ruotsi nosti eilen koronaviruksen leviämisen riskiarvion hyvin suureksi.

Norjassa paikallinen kansanterveyslaitos esitti eilen samanlaisen suosituksen yli 500 ihmisen kokoontumisten perumisesta.

It aliassa koronavirukseen kuollut jo yli 800 ihmistä

Italiassa on vuorokauden aikana kuollut koronavirukseen 196 ihmistä ja reilusti yli 2 000 uutta tartuntaa on todettu. Italiassa kuolleita on nyt yli 800. Tartunnan on tähän mennessä saanut yli 12 400 ihmistä.

Italia on ilmoittanut käyttävänsä 25 miljardia euroa taistelussa koronavirusta vastaan. Puolet summasta käytetään heti ja loput jätetään varalle.