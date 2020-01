WHO julisti uuden koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut uuden koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi.

Edellisessä kokouksessaan alkuviikosta WHO nosti riskin kansainvälisestä terveysuhasta korkeaksi, kun järjestö oli siihen saakka pitänyt uhkaa vain kohtalaisena.

Kiinassa koronavirukseen on kuollut tähän mennessä ainakin 170 ihmistä. Tartunnan on saanut yli 7 700 ihmistä. Tartuntoja on Manner-Kiinassa jo enemmän kuin vuosien 2002–2003 sars-epidemiassa.