WHO kannustaa valtioita vuoropuheluun koronarajoituksia vastustavien mielenosoittajien kanssa

Maailman terveysjärjestö WHO kannusti maanantaina valtioita vuoropuheluun koronarajoituksia vastaan mieltään osoittavien ihmisten kanssa.

On tärkeää kuunnella, mitä ihmisillä on sanottavanaan, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tiedotustilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin useissa maissa viime aikoina järjestetyistä mielenosoituksista.

Tedros tosin painotti myös, että mielenosoittajien on ymmärrettävä, että virus on vaarallinen. Siksi heidän on taattava protestien turvallisuus.

– Virus on todellinen. Se on vaarallinen. Se liikkuu nopeasti ja tappaa, Tedros sanoi.

Terveyskatastrofeista vastaava johtaja Michael Ryan sanoi ymmärtävänsä, että rajoitusten hyväksyminen on vaikeaa. Hän kannusti valtioita keskustelemaan protestoijien kanssa. Ryanin mukaan on tärkeää, ettei valtionjohto ylireagoi koronatoimia vastustaviin ihmisiin.

Saksassa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat sunnuntaina Berliinissä mieltään koronavirusrajoituksia vastaan. Poliisit keskeyttivät mielenosoituksen, koska protestoijat kieltäytyivät noudattamasta virkavallan määräyksiä turvaetäisyyksistä ja kasvomaskin käytöstä.

"Ikääntyneiden koronakuolemia ei pidä hyväksyä"

Erilaisia näkökulmia on siis pääjohtajan mukaan syytä kuunnella. Joukkoon ei hänen mukaansa kuitenkaan kuulu keskustelu siitä, tulisiko koronakuolemien määrästä olla vähemmän huolissaan siksi, että suuri osa kuolleista on ikääntyneitä ihmisiä.

– Sen hyväksyminen, että joku kuolee ikänsä takia, on merkki vakavasta moraalisesta rappiosta. Meidän ei pitäisi sallia yhteiskunnassamme tällaista käytöstä. Jokainen elämä on arvokas, ja meidän tulee tehdä kaikkemme sen (elämän) pelastamiseksi, Tedros sanoi.

Hän sanoi ymmärtävänsä ihmisten turhautumista pandemiasta johtuviin rajoituksiin, jotka ovat monissa maissa kestäneet jo kuukausia. Tedrosin mukaan WHO puoltaa rajoitusten turvallista purkamista.

– Mikään maa ei voi teeskennellä, että pandemia olisi ohi.

Maiden kannattaakin valita tarkoin, mitä talouden ja yhteiskunnan toimintoja ne avaavat. Tedrosin mukaan viruksen leviämisen kannalta haitallisimpia voivat olla suuret tapahtumat, joissa ihmiset ovat lähekkäin. Sellaisia ovat esimerkiksi täydet urheilukatsomot, suuret uskonnolliset tilaisuudet ja ruuhkaiset yökerhot.

– Tällaisia tilanteita välttämällä muita talouden sektoreita voidaan avata, ja talous voi jälleen virota. Uskoakseni voimme elää pääsemättä stadionille, hän sanoi.