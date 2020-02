WHO nosti koronaviruksen leviämisen riskiluokituksen hyvin korkeaksi

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO nosti perjantaina koronaviruksen leviämisen globaalia riskiluokitusta. Järjestön mukaan riski on nyt hyvin korkea, koska tapauksien määrä kasvaa koko ajan ja virus leviää uusiin maihin.

Euroopassa virus koettelee pahimmin Italiaa, jossa tartuntoja on jo noin 650. Italialaisen asiantuntijan mukaan virus kiersi maata useita viikkoja ennen kuin se huomattiin. Biolääketieteen tutkimuslaitoksen johtajan Massimo Gallin mukaan virus on saattanut olla Italiassa jo tammikuun puolivälissä.

Gallin mukaan Italian ja Kiinan virustartuntojen eroavaisuuksien vertaaminen auttaa tutkijoita hoitokeinojen ja rokotteen kehittämisessä.

Ensimmäisistä koronavirustapauksista ilmoittivat Euroopassa perjantaina ainakin Liettua, Valko-Venäjä ja Islanti. Ruotsissa on viikon aikana testattu 500 ihmistä viruksen varalta. Ruotsista on tähän mennessä löydetty seitsemän koronavirustartuntaa.

Etelä-Koreassa jo yli 2 300 koronavirustartuntaa

Etelä-Koreassa oli perjantaina raportoitu yli 2 300 koronavirustartuntaa ja yli kymmenen kuolemaa. Maan edistyksellisen terveydenhuoltojärjestelmän lukuja on pidetty luotettavina.

K-popin megatähtiyhtye BTS ilmoitti perjantaina peruvansa neljä huhtikuulle suunniteltua konserttia pääkaupungissa Soulissa. Lisäksi monia urheilutapahtumia on peruttu sekä museoita, ravintoloita ja muita julkisia paikkoja suljettu tartunta-alueilla. Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat myös siirtäneet yhteisiä sotaharjoituksiaan, ja Hyundai Motor on keskeyttänyt toiminnan yhdellä tehtaallaan työntekijän sairastuttua.

Japanissa tartunnan saaneita on yli 200. Lisäksi maassa karanteenissa olleella risteilyaluksella Diamond Princessillä oli noin 700 tartuntaa. Japanin viranomaiset kertoivat perjantaina, että laivalla sairastunut brittimies on menehtynyt virukseen. Tätä ennen viisi laivalla matkustanutta japanilaista oli kuollut.

Japanin viranomaiset ovat määränneet kaikki maan peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset suljettaviksi kuukauden ajaksi ensi viikosta alkaen. Hokkaidon alueella asukkaita on pyydetty pysymään kotona koko viikonlopun, sillä alueella on ollut yli 60 koronavirustartuntaa.

Japanissa pelätään myös myöhemmin tänä vuonna järjestettävien olympialaisten puolesta.

Uuden koronaviruksen lähtömaassa Kiinassa tartuntojen määrä on saatu laskuun. Yhteensä Kiinassa on rekisteröity lähes 80 000 tapausta ja vajaat 3 000 kuolemaa.

Virus levisi myös Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan

Nigeriassa kerrottiin perjantaina ensimmäisestä Saharan eteläpuolisen Afrikan koronavirustartunnasta. Maan terveysministeriön mukaan tauti todettiin Italian kansalaisella, joka palasi Milanosta aiemmin tällä viikolla. Viranomaiset ovat kertoneet, etteivät potilaan oireet ole vakavia.

Ennen Nigerian tapausta koko mantereella on todettu vain kaksi tartuntaa, yksi Egyptissä ja toinen Algeriassa. Afrikassa ilmi tulleiden tapausten vähäinen määrä on hämmästyttänyt terveysasiantuntijoita, sillä monilla Afrikan mailla on läheiset taloussuhteet Kiinan kanssa.

Myös Uusi-Seelanti kertoi perjantaina ensimmäisestä virustartunnasta. Kuusikymppinen potilas saapui maahan Iranista Balin kautta, ja häntä hoidetaan sairaalassa Aucklandissa.

YK:n turvallisuusneuvosto aikoo antaa Pohjois-Korean tiukkoihin talouspakotteisiin lievennyksiä koronaviruksen vuoksi. Tarkoituksena olisi saada Pohjois-Koreaan välineitä, joilla kansalaisia voidaan suojella virukselta. Maan terveydenhuoltojärjestelmä on heikko.