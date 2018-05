WHO suunnittelee kokeellisten rokotteiden käyttöä ebolan riivaamassa Kongossa

Maailman terveysjärjestö WHO suunnittelee käyttävänsä kokeellista rokotetta taistelussa ebolaa vastaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Järjestö odottaa edelleen lupaa rokotteen käyttöön Kongon viranomaisilta.

Rokotetta on testattu aiemmin Guineassa. Tutkijoiden mukaan se antoi 100-prosenttisen suojan taudille, muun muassa Washington Post kertoo.

WHO:n suunnitelmista perjantaina kertonut järjestön hätätilavalmiudesta vastaavan osaston apulaispäällikkö Peter Salama kuitenkin painotti, että kyse on kokeellisesta rokotteesta ja sen kuljettaminen on vaikeaa. Rokote täytyy säilyttää jopa 80 pakkasasteen lämpötilassa.

– Se ei ole logistisesti yksinkertainen tavoite. Se on monimutkainen operaatio, Salama sanoi.

WHO on kirjannut maan luoteisosassa 32 epäiltyä tai vahvistettua ebolatartuntaa. Näistä ihmisistä 18 on kuollut. Yksi kuolleista kuului lääkintähenkilökuntaan.

Kongon terveysministeriö julisti tiistaina, että maassa on jälleen ebolaepidemia. Kyseessä on tiettävästi yhdeksäs kerta, kun ebola leviää Kongossa sitten vuoden 1976.

Pelkona leviäminen miljoonakaupunkiin

Tähän mennessä tartuntoja tai tartuntaepäilyjä on todettu ainoastaan Kongon luoteisosassa sijaitsevan Bikoron alueella. WHO on kuitenkin erittäin huolissaan ebolan leviämisestä suurempiin asutuskeskuksiin. Erityisen huolissaan järjestö on siitä, että tauti leviää vain muutaman tunnin päässä Bikorosta olevaan Mbandakan kaupunkiin, jossa asuu arviolta miljoona ihmistä.

Salaman mukaan Kongon demokraattisen tasavallan yhdeksän naapurimaata on asetettu korkeaan valmiustilaan mahdollisen leviämisen takia. WHO:n mukaan riski siitä, että ebola leviäisi muihin maihin, on kuitenkin edelleen matala. Tilannetta kuitenkin arvioidaan jatkuvasti.

Helposti tarttuva ja erittäin tappava

Ebolaviruksen aiheuttama tauti on sekä erittäin helposti tarttuva että hyvin tappava. Sitä levittävät lepakot, jotka eivät itse sairastu, mutta tartuttavat niitä metsästäviä ihmisiä. Virus leviää myös ihmisestä ihmiseen esimerkiksi kosketuksessa.

Tauti alkaa korkealla kuumeella, heikotuksella, kovalla nivel- ja lihaskivulla sekä päänsäryllä ja kurkkukivulla. Ensioireita seuraavat yleensä oksentelu ja ripuli, iho-oireet, munuais- ja maksavaivat sekä ulkoinen ja sisäinen verenvuoto.

Historian pahin ebola-aalto alkoi joulukuussa 2013 Guineassa, josta se levisi Liberiaan ja Sierra Leoneen. Tuolloin tauti tappoi yli 11 000 ihmistä, ja sairastuneita rekisteröitiin yhteensä lähes 29 000. WHO:n mukaan oikea luku on todennäköisesti vieläkin korkeampi.