WP: Arkaluonteista tietoa USA:n armeijan liikkeistä paljastui maailmalle – syypää aktiivisuusrannekkeet

Arkaluontoisia tietoja Yhdysvaltojen armeijan tukikohtien sijainnista ja sotilaiden liikkeistä on paljastunut koko maailmalle sotilaiden käyttämien aktiivisuusrannekkeiden vuoksi, kertoo Washington Post.

GPS-paikannusyritys Stravan julkaisemaan karttaan on koottu tietoa aktiivisuusrannekkeiden käyttäjien liikkeistä ympäri maailmaa. Konfliktialueilla paikallisilla asukkailla ei juuri ole aktiivisuusrannekkeita, joten Yhdysvaltojen sotilaiden liikkeet erottuvat kartassa selvästi.

Yhdysvaltojen armeija sanoo tutkivansa, mitä vaikutuksia kartalla mahdollisesti on.

Hyötyä hyökkäystä suunnittelevalle

Turvallisuusanalyytikko Tobias Schneider arvioi, että kartan perusteella on helppo saada selville tietoja, joiden avulla on helpompi hyökätä amerikkalaissotilaiden kimppuun. Kun karttaa tutkii julkisesti tiedossa olevien sotilastukikohtien kohdalta, voi päätellä esimerkiksi, missä sotilaat käyvät säännöllisesti juoksulenkillä tai missä he käyvät usein partioimassa.

Myös venäläissotilaat vaikuttavat käyttävän aktiivisuusrannekkeita sen verran innokkaasti, että kartta on tietoturvariski myös Venäjän armeijalle.

Kartta julkaistiin marraskuussa 2017, mutta keskustelu sen aiheuttamista turvallisuusuhista alkoi vasta lauantaina, kun kaksikymppinen australialaisopiskelija Nathan Ruser nosti asian esille Twitterissä.

Strava korostaa, että aktiivisuusrannekkeen käyttäjällä on mahdollisuus säätää palvelun yksityisasetuksista tietonsa salaisiksi. Yhtiö sanoo julkaisseensa kartassa ainoastaan sellaisia tietoja, joita käyttäjät eivät ole salanneet.