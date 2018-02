WP: Senaattoriryhmä sopuun maahanmuutosta USA:ssa – senaatin määrä äänestää paketista torstaina

Yhdysvalloissa republikaaneista ja demokraateista koostuva ryhmä on päässyt sopuun maahanmuutosta, uutisoi Washington Post. Ryhmän aikaansaamassa ehdotuksessa 1,8 miljoonalle nuorelle siirtolaiselle myönnettäisiin virallinen asema ja Meksikon rajavalvontaan suunnattaisiin 25 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana.

Senaatin on määrä äänestää aikaansaadusta ehdotuksesta torstaina. Lisäksi senaatin on määrä samana päivänä äänestää republikaanisenaattori Chuck Grassleyn laatimasta maahanmuuttopaketista, jonka presidentti Donald Trump on kehottanut senaattia hyväksymään. Senaatin demokraatit ovat puolestaan ilmaisseet vastustavansa ehdotusta tiukasti.