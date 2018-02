WP: USA:ssa yhä useampi kuvernööri myöntyväinen harkitsemaan aselakien uudistamista

Yhdysvalloissa yhä useampi kuvernööri on ilmaissut halukkuutensa harkita aselakien uudistamista Floridan kouluampumisen jälkeen. Asiasta kertovan Washington Postin mukaan kuvernöörien kannat tulivat esille muun muassa Kansallisen kuvernööriyhdistyksen kokoontumisessa Washingtonissa viikonloppuna.

Osavaltioiden johtajat olivat halukkaita harkitsemaan muun muassa aseen omistusoikeuden rajoittamista ja tehostamaan toimia mielenterveydellisien tekijöiden suhteen.

Aselakikeskustelu on käynyt kiivaana Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun Floridassa Marjory Stoneman Douglas -koulussa tapahtuneessa ammuskelussa kuoli 17 ihmistä reilu viikko sitten. Teosta epäillään 19-vuotiasta koulun entistä oppilasta.

Floridan kuvernööri kannatti ikärajan nostamista

Lehden mukaan myöntyväisiä kantoja tuli esille sekä republikaani- että demokraattikuvernöörien keskuudessa. Esimerkiksi Floridan republikaanikuvernööri Rick Scott suositti muun muassa ehdotusta ikärajan nostamisesta tietynlaisten aseiden, kuten kiväärin ostamisessa. Scott on pitkäaikainen Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n tukija, ja vaikutusvaltainen lobbarijärjestö NRA on vastustanut ikärajan nostamista.

Aselakien uudistamisen suhteen kantojaan nyt pehmentänyt Scott vastusti aselakien uudistamista vielä Orlandon yökerhoampumisen ja Floridan lentokenttäampumisen jälkeen. Vuonna 2016 Pulse-yökerhossa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 49 ihmistä. Puolestaan Fort Lauderdalen lentokentän ampumisessa vuonna 2017 kuoli viisi ihmistä.

Myös esimerkiksi Ohion republikaanikuvernööri John Kasich on muuttanut aselakikantojaan hiljattain, lehti kertoo. Kasich on muun muassa sanonut, että hän on valmis harkitsemaan uudelleen tiettyjen aseiden, kuten AR-15-kiväärin myyntikieltoa.

Iso osa vastusti opettajien aseistamista

Coloradon demokraattikuvernööri John Hickenlooper arvioi viikonlopun tapaamisessa, että Floridan kouluampuminen saa poliitikot toimimaan.

– Ensin osavaltioiden lainsäädäntöelimet taipuvat ja alkavat tukemaan asioita, joilla on historiallisesti ollut laaja julkinen tuki, Hickenlooprer sanoi.

– Olen ehkä optimisti, mutta ehkä ensi vuonna meillä on yleiset taustatarkastukset, Hickenlooper sanoi viitaten ostajan taustojen tarkistamiseen aseita hankkiessa.

Iso osa tapaamisessa olleista kuvernööreistä kuitenkin vastusti presidentti Donald Trumpin ehdotusta opettajien aseistamisesta. Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott kuitenkin kertoi, että Texasissa ollaan jo tehty niin, kuten Trump Floridan kouluampumisen jälkimainingeissa ehdotti. Abbottin mukaan lähes 20 prosentilla Texasin kouluista on koulutettuja ja aseistettuja opettajia ja kouluttajia.

Abbottin mukaan hänen osavaltiossaan vastustetaan tiukasti aserajoituksia, mutta Floridan kouluampuminen voi tehdä käänteen joukkoampumisia ehkäisevien toimien eteenpäin viemisessä. Abbottin mukaan nyt olisi tehtävä ratkaisuja esimerkiksi mielenterveyttä koskevissa asioissa.