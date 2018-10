Washington Post: CIA:n johtaja matkustaa Turkkiin – Yhdysvaltain tiedustelu tavoittelee lehden mukaan pääsyä turkkilaisten tietoihin sauditoimittajan kuolemasta

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Gina Haspel matkustaa Turkkiin, jossa maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrä kertoa tänään lisätietoja sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhatutkinnasta. Vierailusta kertoo Washington Post asiaa tunteviin lähteisiinsä nojaten.

Matkan syyksi arvellaan sitä, että Yhdysvallat pyrkii pääsemään käsiksi turkkilaisilla oleviin tietoihin, kuten väitettyyn nauhoitukseen toimittajan kuolemasta. Lehden haastatteleman, nimettömänä esiintyvän Valkoisen talon virkamiehen mukaan tiedusteluviranomaiset suhtautuvat koko ajan varauksellisemmin saudiarabialaisten selityksiin.

Saudi-Arabian mukaan Khashoggi kuoli maan konsulaatissa Istanbulissa nyrkkitappelun seurauksena. Maa on vakuuttanut, että Khashoggia ei ollut tarkoitus tappaa. Saudi-Arabian ulkoministeri Adel al-Jubeir on sanonut, että maan tosiasiallinen johtaja, kruununprinssi Mohammed bin Salman ei ollut selvillä teosta.

Turkkilaislähteiden mukaan Khashoggi tapettiin konsulaatissa, minkä jälkeen ruumis paloiteltiin ja kuljetettiin pois konsulaatista. Tätä varten Saudi-Arabiasta oli lähetetty maahan 15 hengen iskuryhmä.

Mureneeko nyrkkitappeluselitys?

Washington Postin mukaan Trumpin hallinnon päähuoli on, että Turkin presidentti Erdogan paljastaa yksityiskohtia, jotka linkittävät kruununprinssin suoraan Khashoggin murhaan. Saudi-Arabia on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Trumpin hallinto on sitonut öljyvaltioon poikkeuksellisen läheiset suhteet.

Lehden haastatteleman yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan oletettu nauhoite Khashoggin kuolemasta ei tue saudien kertomusta siitä, että toimittaja kuoli nyrkkitappelun seurauksena. Lähde ei ole kuullut nauhaa, mutta tuntee muutoin sen sisällön.

Ainakin kahdellatoista iskuryhmän jäsenellä kerrotaan olevan yhteyksiä saudien tiedustelupalveluun ja useilla myös kruununprinssiin, Washington Post kertoo passeista, sosiaalisesta mediasta, paikallisista viestimistä ja muista lähteistä saatuihin tietoihin perustuen.