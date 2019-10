Washington Post: Isis-johtajan lähipiirissä eli kuukausia "myyrä", jonka paljastukset johtivat lopulta maailman etsityimmän miehen kuolemaan

Äärijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi löydettiin hänen lähipiiriinsä soluttautuneen "myyrän" ansiosta, kertoo sanomalehti Washington Post.

Al-Baghdadin lähipiiriin soluttautunut mies vuoti tietoja maailman etsityimmän miehen liikkeistä viranomaisille useiden kuukausien ajan.

Miehen kansalaisuutta ei ole kerrottu julkisuudessa. Hän oli kuitenkin niin läheinen al-Baghdadin kanssa, että pystyi tarjoamaan tämän liikkeistä yksityiskohtaista tietoa yhdysvaltalaisille. Hän auttoi al-Baghdadia liikkumaan eri turvatalojen välillä Syyriassa ja oli mukana tämän perheenjäsenten lääkärikäynneillä.

Hän on myös ilmeisesti sama mies, joka varasti al-Baghdadilta tämän kuuluisiksi nousseet alushousut. Kyseisten alushousujen dna:n avulla Isis-johtajan henkilöllisyys saatiin varmennettua.

Washington Post perustaa tietonsa nimettömien viranomaislähteiden haastatteluihin. Yhdysvaltojen armeija tai hallinto eivät ole virallisesti vahvistaneet lehden tietoja.

Kääntyi Isisiä vastaan, kun nämä surmasivat hänen sukulaisensa

Se, että mies onnistui toimimaan al-Baghdadin lähipiirissä, on lähes poikkeuksellista. Äärijärjestö Isisin johtaja oli tunnettu erittäin tiukoista turvatoimistaan.

Mies kertoi Washington Postille kääntyneensä äärijärjestö Isisiä vastaan sen jälkeen, kun ryhmä oli tappannut yhden hänen sukulaisensa. Hän kertoi "menettäneensä uskonsa Isisiin".

Hän oli myös paikalla, kun Yhdysvaltain viranomaiset löysivät al-Baghdadin viikonloppuna. Hän oli onnistunut kuvailemaan tarkan pohjapiirroksen Isis-johtajan piilopaikasta.

Ilmiantaja kertoi viranomaisille myös sen yksityiskohdan, että al-Baghdadi kantoi mukanaan aina itsemurhavyötä siltä varalta, että voisi surmata itsensä, jos hänet joku päivä löydettäisiin.

Näin lopulta tapahtuikin. Al-Baghdadi räjäytti itsensä itsemurhavyöllä tunnelissa, kun Yhdysvaltain joukot olivat onnistuneet saartamaan hänet. Yhdysvaltain mukaan Isis-johtaja surmasi samalla myös kolme tunneliin mukanaan vetämäänsä lasta.

Isis-johtaja räjäytti itsensä jälkeen, kun sotilaskoira oli jahdannut häntä tunneliin.

Paljasti lukuisia yksityiskohtia

Washington Postin mukaan yhdysvaltalaiset saivat tiedon agentista Syyrian kurdienemmistöisten SDF-joukkojen kautta. Jotta miehen henkilöllisyys ja motiivit saatiin varmistettua, kuulustelivat yhdysvaltalaisviranomaiset miestä useita viikkoja.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan al-Baghdadin kiinniottoa suunniteltiin useita kuukausia. Samalla jouduttiin huolehtimaan, että ilmiantajan yhteistyö Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ei missään nimessä paljastu.

Miestä odottaa toimistaan nyt arviolta 25 miljoonan dollarin palkkio, joka on luvattu al-Baghdadin kiinniottoon johtavasta vihjeestä.

Kurdien rooli merkittävä

Ylipäätään kurdijoukkojen osuuden on kerrottu olleen merkittävä Bakr al-Baghdadin tappoiskussa. Asiasta ovat kertoneet muun muassa Yhdysvaltain nimettömät viranomaiset sanomalehti New York Timesille.

Presidentti Donald Trump on kiittänyt kurdeja avusta, mutta korostanut Yhdysvaltain ja ennen kaikkea omaa rooliaan operaatiossa. Kurdien lisäksi Trump jakoi kiitoksia muun muassa Venäjälle ja Turkille, joiden osuus operaatiossa on ollut varsin hämärän peitossa. New York Timesin haastattelemien lähteiden mukaan kurdien osuus oli "merkittävämpi kuin muiden yhteensä".

Yhdysvaltain armeijan kenraali Mark Milley ei ole suoraan vahvistanut tai kiistänyt kurdien osuutta.

– En aio kommentoida, mitä ehkä tapahtui tai oli tapahtumatta SDF:n kanssa.

Tiedot kurdien osuudesta äärijärjestö Isisin johtajan surmassa ja ylipäätään Isisin vastaisessa taistelussa ovat nostaneet ennätyssuurta kritiikkiä Trumpia kohtaan jopa hänen liittolaisiltaan.

Trumpin päätös vetää Yhdysvaltain sotilaat pois Pohjois-Syyriasta kuun alussa käytännössä mahdollisti Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan.