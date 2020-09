Washington Post uudesta Trump-kirjasta: Presidentti vihaa mustia, ja presidentti Barack Obamaa aivan erityisesti

Presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen kertoo alkavalla viikolla ilmestyvässä kirjassaan, että Trumpilla on tapana haukkua mustia valtionpäämiehiä ja että hän vihaa ja halveksii ex-presidentti Barack Obamaa aivan erityisesti. Washington Post julkaisi kirjasta tietoja ennen tiistain virallista julkistusta. Kirjan nimi on "Disloyal: A Memoir".

Etelä-Afrikan entinen presidentti Nelson Mandela ei Trumpin mielestä ollut kummoinen johtaja.

– Hän pani koko maan paskaksi. Nyt se on paskaläpi. Fuck Mandela, Trump sanoi Cohenin mukaan.

Obamaa Trump vihaa niin syvästi, että palkkasi näyttelijän esittämään tätä, jotta saisi haukkua Obaman kunnolla pystyyn.

Sitäkin palavammin Trump ihailee Venäjän presidentti Vladimir Putinia, Cohen väittää. Syy tähän on Cohenin mukaan yksinkertainen – Trump rakastaa rahaa ja on vakuuttunut, että Putin on ylivoimaisesti maailman rikkain mies.

Cohenin mukaan Trump rakastaa Putinia, koska tämä on pystynyt ottamaan haltuunsa kokonaisen maan ja johtamaan sitä kuin se olisi hänen yksityinen yrityksensä.

Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany luonnehti Cohenin kirjaa täydeksi fiktioksi ja huomautti, että tämä on menettänyt asianajajan oikeutensa ja saanut tuomion kongressille valehtelusta.

– Hänellä ei ole mitään uskottavuutta eikä ole yllättävää nähdä, että hän yrittää taas kerran hyötyä valheista.

Trump on itse kutsunut Cohenia "rotaksi" ja valehtelijaksi.

Cohen sai kongressille valehtelusta ja veropetoksesta kolmen vuoden tuomion vuonna 2018. Hänet on koronaviruksen takia päästetty istumaan tuomiotaan kotiarestissa.