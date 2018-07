Wienissä yritetään varmistaa Iranin ydinsopimuksen tulevaisuus Yhdysvaltojen vetäytymisestä huolimatta. Kokouksessa ovat paikalla sopimuksen allekirjoittajamaat Britannia, Ranska, Saksa, Kiina ja Venäjä, jotka haluavat Iranin sitoutuvan sopimukseen vastedeskin.

– Me haluamme kertoa Iranille, että se saa yhä taloudellista hyötyä sopimuksen kautta, sanoi Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi tultuaan Wieniin.

Toiveet kokouksen onnistumisesta synkkenivät eilen, kun Iranin presidentti Hasan Ruhani sanoi ranskalaiselle virkaveljelleen Emmanuel Macronille, etteivät Euroopan ehdottamat taloustoimet ole riittäviä.

Yrityksiä lähtenyt Iranista

Vuonna 2015 solmitun sopimuksen allekirjoittajamaat luopuivat Iranin-vastaisista pakotteista, ja Iran sitoutui vastineeksi ajamaan alas ydinohjelmansa. Trump pitää edeltäjänsä Barack Obaman presidenttikaudella neuvoteltua sopimusta surkeana. Toukokuun alussa hän ilmoitti maansa vetäytyvän sopimuksesta ja palauttavan Iranin-vastaiset pakotteet voimaan.

Sen jälkeen Yhdysvallat on uhannut rankaista maita, jotka jatkavat kaupankäyntiä Iranin kanssa tai maahan sijoittamista. Vaikka muut maat ovat yhä sitoutuneet sopimukseen, Yhdysvaltojen uhkailu on vaikuttanut niissä toimiviin yrityksiin, joita on vetäytynyt Iranista.

Iranin valuutan arvo on laskenut, hinnat ovat nousseet ja iranilaiset ovat osoittaneet mieltään kaduilla ja lakkoilemalla.