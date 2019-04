Wikileaks: Ecuador heittää maan suurlähetystössä piileskelleen Assangen ulos

Ecuador aikoo poistaa tietovuotaja Julian Assangen Lontoon-suurlähetystöstään, kertoo tietovuotosivusto Wikileaks Twitterissä.

Wikileaksin mukaan Assange aiotaan poistaa "tuntien tai päivien sisällä". Wikileaksin nimettömän ecuadorilaislähteen mukaan Assangen pidättämisestä olisi sovittu Britannian kanssa.

Britannia tai Ecuador eivät ole kommentoineet asiaa. Ecuador on kuitenkin osoittanut kasvavaa ärtymystä Assangea kohtaan. Ecuadorin presidentin Lenin Morenon mukaan maan Lontoon-suurlähetystössä vuodesta 2012 oleskellut Assange on toistuvasti rikkonut sopimuksia, joita hänen kanssaan on tehty.

– Hän ei saisi valehdella, hakkeroitua tietokoneisiin tai siepata yksityisiä puhelinkeskusteluja, Moreno valitti ecuadorilaiselle radioasemalle.

Morenon kuppi meni nurin sen jälkeen, kun Wikileaks levitti nettiin yksityisiä tietoja, jotka muun muassa kytkivät presidentin korruptioon. Moreno vihjaili heti tietojen vuodettua tietävänsä, kuka tietomurron takana on.

Pelkää luovutusta Yhdysvaltoihin

Assange piiloutui alun perin lähetystöön välttääkseen luovutuksen Britanniasta Ruotsiin, jossa häntä epäiltiin seksuaalirikoksista. Kun Ruotsin oikeuslaitos lopetti tutkinnan, jäi Assange yhä lähetystöön, koska pelkää brittien luovuttavan hänet Yhdysvaltoihin.

Assangen perustama Wikileaks on julkaissut monia salaisia asiakirjoja muun muassa Irakin ja Afganistanin sodista.

Wikileaksin mukaan Yhdysvalloissa on nostettu syyte Assangea vastaan. Syytteen olemassaolon ja vahingon ovat vahvistaneet sanomalehti Washington Postin lähteet. Syyttäjän mukaan syytteen sisältö pidetään salassa siihen saakka, kunnes Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa majaileva Assange on pidätetty.