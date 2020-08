Wisconsinin kuvernööri kehottaa Trumpia jättämään Kenoshan-visiittinsä väliin – "Nyt ei ole vastakkainasettelun aika"

Wisconsinin demokraattikuvernööri Tony Evers on pyytänyt Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia harkitsemaan uudelleen tiistaille suunniteltua Kenoshan-visiittiään.

Uutismedia Axiosin mukaan Evers kertoi sunnuntaisessa kirjeessään olevansa huolissaan siitä, millainen vaikutus Trumpin läsnäololla olisi Kenoshalle ja Wisconsinin osavaltiolle. Samaa ovat pelänneet myös paikallisyhteisöjen johtajat. Evers arvioi kirjeessään Trumpin läsnäolon vaikeuttavan yhteisön toipumista.

– He ovat uupuneita ja surun murtamia siitä vastakkainasettelusta, joka on repinyt heidän yhteisönsä. He tekevät kuitenkin jo työtä jälleenrakennuksen parissa, yhdessä, ja tukevat toisiaan vastoinkäymisten edessä, Evers kuvaili Kenoshaan tekemänsä vierailun aikaisia tunnelmia.

Evers sanoi presidentin mahdollisen vierailun vaativan resursseja, joita kaivattaisiin kovasti toisaalla.

Poliisi ampui noin viikko sitten Kenoshassa mustaihoista miestä Jacob Blakea selkään useita kertoja. Tapahtunutta seuranneissa laajoissa mielenosoituksissa on lisäksi kuollut ainakin kaksi ihmistä.

Trumpin on vierailullaan määrä tutustua levottomuuksien aiheuttamiin vahinkoihin ja tavata lainvalvojia. Tiedossa ei ole, aikooko Trump tavata Blaken perheen. Blake jäi ampumisesta henkiin, mutta hän on halvaantunut.

Sunnuntaina Trump keskittyi tviittailemaan "lain ja järjestyksen" palauttamisesta kaupunkeihin, ottamatta kantaa suoraan Blaken tapaukseen.

Osa Blaken ampumiseen johtaneista tapahtumista on yhä epäselviä. Viranomaiset tutkivat asiaa.

Evers sanoi Trumpille kirjeessään, että heidän kummankin tehtävä on johtaa esimerkin kautta ja heidän läsnäolollaan tulisi olla rauhoittava vaikutus niiden keskuudessa, jotka kärsivät, surevat ja yrittävät selviytyä traumaattisista kokemuksista.

– Nyt ei ole vastakkainasettelun aika, hän sanoi.

Wheeler Trumpista: Neljä vuotta hyökkäyksiä ja solvauksia

Oregonissa sijaitsevan Portlandin demokraattipormestari Ted Wheeler puolestaan sanoi sunnuntaina Trumpin olevan syypää maassa esiintyvään vihaan ja vastakkainasetteluun.

Wheelerin mukaan Yhdysvallat on joutunut lähes neljän vuoden ajan sietämään Trumpin rasistisia hyökkäyksiä, seksistisiä puheita sekä maahanmuuttajiin ja toimittajiin kohdistuvia loukkauksia, ja nyt myös suurkaupunkien pormestareihin kohdistuvia solvauksia.

– Ihmetteletkö tosiaan, herra presidentti, miksi tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun Amerikassa nähdään tämän kaltaisia väkivaltaisuuksia? Te olette luonut tämän vihan ja jakautuneisuuden, hän puhutteli Trumpia toimittajien edessä.

Wheelerin sunnuntainen kritiikki oli vastaus Trumpin Twitter-hyökkäyksiin, joissa hän muun muassa kutsui Wheeleriä sekopäiseksi ja väitti pormestarin haluavan Portlandin "lainvastaisen tilanteen" jatkuvan ikuisesti.

Samalla Trump ulotti solvauksensa myös Wheelerin demokraattikollegoihin ja marraskuisten presidentinvaalien kilpakumppaniinsa, demokraattien Joe Bideniin, jonka hän kuvaili piileksivän kellarissa.

Wheelerin sunnuntainen lehdistötilaisuus koski Portlandissa lauantaina paikallista aikaa Black Lives Matter -mielenosoitusten yhteydessä tapahtunutta ampumista, jossa kuoli yksi ihminen.

Portlandin poliisin mukaan kaupunkiin oli saapunut samana päivänä myös satojen autojen letka Trumpin kannattajia. Trumpin kannattajien ja mielenosoittajien välille syntyi yhteenottoja, mutta poliisi ei tarkentanut, liittyikö ampuminen suoraan yhteenottoihin.

Tapahtumapaikalta otetuista kuvista näkyy, että ampumisen uhrilla oli päässään hattu, jossa on ollut äärioikeistoryhmäksi väitetyn ryhmittymän logo. Paikallisen median mukaan kyseinen ryhmä on ollut useiden Portlandissa järjestettyjen väkivaltaisiksi äityneiden mielenosoitusten taustalla.

"Kuvottavaa, miten hän esittää olevansa järkyttynyt"

Uutismedia Axiosin mukaan Wheeler sanoi Trumpin käyttäneen neljän vuoden ajan erimielisyyksiä aiheuttavaa ja vihantäyteistä kieltä.

– Minusta on kuvottavaa, miten hän nyt esittää olevansa järkyttynyt ja sanoo tämän olevan odottamatonta, hän jatkoi.

Wheeler kritisoi Axiosin mukaan sitä, miten Trump on edellisten kahden vuorokauden aikana suominut useaan otteeseen Twitterissä demokraattisia pormestareita, jotka pyrkivät tuomaan ratkaisuja väkivallan keskelle paikallisyhteisöissä.

– Hänellä on mahdollisuus tukea meitä ja tuoda meitä yhteen ja auttaa meitä selviämään tästä vaikeasta tilanteesta kansakuntamme historiassa. Sen sijaan hän päättää turvautua pikkusieluisiin poliittisiin peleihin ja jakaa meitä, Wheeler sanoi.

Presidentti Trump ei tuo rauhaa, eikä lisää yhdysvaltalaiseen demokratiaan kohdistuvaa kunnioitusta, Wheeler arvioi uutiskanava CNN:n mukaan.

– Teidän, herra presidentti, täytyy tehdä työnne tämän kansakunnan johtajana ja minä, herra presidentti, teen oman työni tämän kaupungin pormestarina, hän sanoi.

Wheeler kertoi jatkavansa työtään yhteisössään paikallisten viranomaisten kanssa ottaakseen vastuun siitä, mitä Portlandin kaduilla tapahtuu.

– Olisin kiitollinen, jos presidentti joko tukisi meitä tai pysyisi, helvetti, poissa tieltä, hän latasi.

Portlandissa on ollut mielenosoituksia siitä lähtien, kun valkoisten poliisien kiinni ottama mustaihoinen George Floyd kuoli pidätystilanteessa Minnesotassa toukokuussa. Poliisi painoi Floydia polvella niskasta liki yhdeksän minuuttia.

Trump on lähettänyt kesän aikana muutamiin suurkaupunkeihin liittovaltion joukkoja laittamaan mielenosoituksia kuriin. Esimerkiksi Portlandissa paikalliset päättäjät olivat kuitenkin sitä mieltä, että kaupunkiin lähetettyjen liittovaltion joukkojen läsnäolo pahensi rauhattomuuksia entisestään.

Onko vastapuolen Yhdysvalloissa turvallista?

Trump on ottanut presidentinvaalikampanjansa punaiseksi langaksi lain ja järjestyksen viestin. Trump on kuitannut mielenosoitusaallot lähinnä rikollisena ryöstelynä ja väkivaltana. Tämän väitetyn rötöstelyn vastapainoksi hän on maalannut itsestään kuvaa sosiaalista anarkiaa vastustavana poliisien puolustajana.

Vastaehdokas Joe Biden sen sijaan on Trumpin mukaan heikko rikollisuuden edessä. Biden tuomitsi Portlandin väkivaltaisuudet ja sanoi Trumpin lietsovan yhteenottoja.

– Hän kannustaa piittaamattomasti väkivaltaan, Biden sanoi tiedotteessa.

Biden arvioi, että Trump saattaa uskoa laista ja järjestyksestä tviittaamisen tekevän hänet vahvaksi. Trump ei kuitenkaan ole onnistunut vähentämään kannattajiensa konfliktihakuisuutta, mikä kertoo todellisuudessa heikkoudesta, Biden tulkitsee.

Bidenin vaalikampanjan mukaan demokraattiehdokas pitää maanantaina puheen, jossa hän käsittelee sitä, ovatko yhdysvaltalaiset turvassa Donald Trumpin Yhdysvalloissa.

Trump ja hänen tukijoukkonsa ovat toitottaneet samaa jo hyvän aikaa Bidenista. Trumpin kampanjassa on muun muassa kuvitettu näitä presidentin maalaamia kauhukuvia videomateriaalilla hänen oman kautensa aikaisista mielenosoituksista.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.