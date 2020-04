Wuhan raportoi lähes 1  300 aiemmin kertomatta jäänyttä koronakuolemaa

Kiinassa koronaviruksen alkuperäkaupunki Wuhan on raportoinut 1 290 koronaviruskuolemaa, jotka ovat jääneet aiemmin tilastoimatta. Aiemmin kaupungissa oli tilastoitu vajaat 2 600 koronakuolemaa, joten hyppäys ylöspäin on merkittävä.

Wuhanin uudet lukemat kasvattavat kaupungin koronakuolemien kokonaismäärän 3 869:ään. Kiinan kokonaismäärä on nyt yli 4 600.

Wuhanin viranomaisten mukaan nyt tilastoidut kuolemat oli joko raportoitu virheellisesti tai ne olivat jääneet kokonaan huomaamatta, sillä terveydenhuolto oli hyvin kuormittunut alkuvuodesta. Viranomaisten mukaan epidemiahuipun aikana osa myös kuoli kotiinsa, eikä näitä kuolemia kyetty tilastoimaan.

Kiinan lukujen todenperäisyyttä on epäilty hyvän aikaa, sillä muualla maailmassa virus on tappanut huomattavasti enemmän ihmisiä. Maailmanlaajuisesti tautiin on kuollut yli 140 000 ihmistä.

Esimerkiksi Yhdysvallat, Ranska ja Britannia ovat esittäneet, että Kiina ei välttämättä pelaa täysin avoimin kortein.

Koronavirusepidemian huippu oli Kiinassa tammi-helmikuussa, ja maaliskuun puolivälin jälkeen maassa on raportoitu yleensä vain muutamia koronakuolemia päivässä.