Yön uutiskooste: Australiassa kauhistellaan eilisen hurjan maastopalon jälkiä

Trump: Yhdysvallat valmiina iskemään 52 iranilaiseen kohteeseen, jos Iran hyökkää amerikkalaisia vastaan

Yhdysvallat on valmiina iskemään välittömästi yhteensä 52 iranilaiseen kohteeseen, jos Iran hyökkää Yhdysvaltain kansalaisia tai maan omaisuutta vastaan, kertoo presidentti Donald Trump Twitterissä.

Iranin on arveltu ryhtyvän kostoiskuihin Yhdysvaltoja vastaan sen jälkeen, kun maan vaikutusvaltainen Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleimani kuoli Yhdysvaltain lennokki-iskussa perjantaina.

Trumpin mukaan kohteiden määräksi valittiin 52 vuoden 1979 panttivankikriisin muistoksi. Tuolloin Iran otti panttivangiksi yhteensä 52 Yhdysvaltain diplomaattia ja lähetystötyöntekijää.

Britannia lähettää sotalaivansa saattamaan kauppa-aluksiaan Hormuzinsalmen läpi

Britannia lähettää laivastonsa sota-alukset saattamaan lippunsa alla purjehtivia kaupallisia aluksia öljyliikenteelle tärkeän Hormuzinsalmen lävitse Lähi-idässä, uutisoi brittitiedotusvälineistä muun muassa Guardian.

Lähi-idän sotilaspoliittinen tilanne on jännittynyt poikkeuksellisen kireäksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat surmasi perjantaina Iranin Quds-joukkojen vaikutusvaltaisen komentajan Qassem Suleimanin lennokki-iskussa.

Iranin odotetaan vastaavan poliittisesti vaikutusvaltaisen johtajansa surmaan omilla kostoiskuillaan.

Australiassa kauhistellaan eilisen hurjan maastopalon jälkiä

Australiassa on selvitelty eilisen hurjan maastopalopäivän tuhoja. Kuukausia jatkuneen maastopalokriisin aikana kuolleiden määrä on noussut jo 24:ään, ja pelkästään lauantaina tuhoutui satoja taloja.

Lämpötila nousi lauantaina monin paikoin reilusti yli 40 asteen, ja palojen kerrotaan aiheuttaneen valtavia tuhoja laajoilla alueilla. Maan kaakkoisosassa taivas muuttui savusta mustaksi, ja eristyksissä oleville seuduille satoi tuhkaa.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministerin mukaan tuli jyräsi alleen monia seutuja, joilla ei koskaan aiemmin ole koettu edes maastopalojen uhkaa.

Meneillään olevan maastopalokriisin aikana 1 500 kotia on tuhoutunut ja kaksi kertaa Belgian kokoinen alue maata on palanut. (Lähde: AFP)

Tienvarsipommi räjäytti koulubussin Burkina Fasossa, 14 kuoli

Burkina Fasossa 14 ihmistä kuoli lauantaina, kun koululaisia kuljettanut bussi ajoi tienvarsipommiin. Suurin osa kuolleista on kouluikäisiä lapsia.

Räjähdyksessä myös haavoittui vakavasti neljä ihmistä. Tapaus sattui maan luoteisosassa lähellä Malin rajaa.

Jihadistiväkivalta on piinannut Burkina Fasoa viime vuosina. Vuodesta 2015 väkivaltaisuudet ovat vaatineet yli 750 kuolonuhria. (Lähde: AFP)

Tänään jaetaan Yhdysvaltain elokuva-alan Golden Globe -palkinnot

Yhdysvaltain elokuva-ala polkaisee tänään käyntiin palkintosesongin alan toiseksi kuuluisammalla gaalalla, jossa jaetaan Golden Globe -palkinnot.

Tänä vuonna suurimmaksi yksittäiseksi voittajaksi on ennustettu suoratoistopalvelu Netflixiä, joka on rohmunnut omille elokuvilleen yhteensä 17 ehdokkuutta. Yhtiön ennakkosuosikkeja parhaan draamaelokuvan palkinnon voittajaksi on Martin Scorsesen ohjaama gangsterielokuva The Irishman.

Netflix aloitti omien elokuviensa tuotannon vasta vuonna 2015, mutta yhtiö on seuranneina vuosina käyttänyt miljardeja dollareita houkutellakseen Hollywoodin taitavimpia elokuvanikkareita omaan talliinsa.

Omakotitalon sisusta tuhoutui tulipalossa Hämeenlinnassa - asukas koirineen pelastautui naapuriin

Yksikerroksisen omakotitalon sisusta on tuhoutunut asuinkelvottomaksi Hämeenlinnan Iittalassa varhain aamuyöllä syttyneessä rakennuspalossa. Tulipalossa vältyttiin uhreilta, sillä talossa sisällä ollut nainen ja koira pelastautuivat itse ulos rakennuksesta.

Pelastuslaitoksen mukaan palon syttymissyystä ei ollut vielä yöllä tietoa, ja asiaa tutkitaan myöhemmin aamulla. Kohteen jälkivartiointia jatketaan aamuun asti.

Omakotitalo oli kooltaan noin 160 neliömetriä, kerrotaan pelastuslaitokselta. Palon leviämisvaaraa ei ollut.

Nuoret Leijonat kohtaa MM-pronssipelissä Ruotsin

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa Tshekin MM-turnauksen pronssipelissä Ruotsia vastaan. Ottelu alkaa Ostravassa Suomen aikaa tänään kello 16.

Nuoret Leijonat joutui pronssiotteluun välierien tylyllä 0–5-tappiolla Kanadalle. Ruotsi hävisi välierissä Venäjälle jatkoajalla 4–5. Kanadan ja Venäjän välinen finaali alkaa Suomen aikaa kello 20.

Suomi ja Ruotsi kohtasivat toisensa jo alkulohkossa. Tuolloin Ruotsi vei 3–2-voiton jatkoajalla. Nuoret Leijonat on alle 20-vuotiaiden hallitseva mestari, joten Suomen loppusijoitus huononee viimevuotiseen verrattuna.

Tour de Ski päättyy maastohiihdon rajuimpaan nousuun

Maastohiihdon maailmancupin Tour de Ski -kiertue huipentuu iltapäivällä vapaan hiihtotavan yhteislähtöihin, jotka päättyvät Alpe Cermisin rajuun ylämäkeen.

Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen ja Vilma Nissinen edustavat Suomea naisten kymmenellä kilometrillä. Kilpailu alkaa kello 14.15 Suomen aikaa.

Miehet lähtevät 15 kilometrin reitille kello 16.15. Suomen joukkueessa hiihtävät Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen ja Lauri Lepistö.

Barcelona jäi tasapeliin liigajumbon kanssa, Real nousi sarjajohtajan rinnalle

Barcelonan ja Real Madridin tasainen taistelu jalkapallon Espanjan mestaruudesta jatkuu. Real nousi lauantain kierroksella tasapisteisiin Espanjan liigaa johtavan Barcelonan kanssa.

Barca lähti viikonloppuun kahden pisteen johtoasemassa, mutta jäi 2–2-tasapeliin paikalliskilpailijansa, liigajumbo Espanyolin kanssa.

Real puolestaan otti vakuuttavan 3–0-vierasvoiton Getafesta.

Espanyol johti Barcelonan paikallispeliä tauolla, mutta Barcelona meni toisen puoliajan alussa ohi Luis Suarezin ja Arturo Vidalin maaleilla. Frankie de Jongin ulosajo varttia ennen loppua jätti kuitenkin Barcan vajaamiehiseksi, ja kiinalaishyökkääjä Wu Lei iski Espanyolin tasoituksen 88. minuutilla. (Lähde: AFP)

Jokiharju osui Buffalon kaataessa Barkovin Floridan

Buffalo Sabresin Henri Jokiharju onnistui maalinteossa Buffalon kaataessa Aleksander Barkovin Florida Panthersin jääkiekon NHL:ssä.