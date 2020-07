Yön uutiskooste: Brasiliassa yli kaksi miljoonaa koronatartuntaa, Netflixin osake sukelsi, Real Madrid voitti liigamestaruuden

EU-johtajat yrittävät etsiä sopua rahaneuvotteluissa, mutta kannat ovat vielä kaukana toisistaan

EU-maiden johtajien ylimääräinen huippukokous alkaa tänään. Kokouksessa neuvotellaan mittavasta 750 miljardin euron elpymispaketista sekä EU:n monivuotisesta budjetista.

Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys monimutkaisista rahakysymyksistä, mutta huippukokouksen alla esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) luonnehti, että jäsenmaiden kannat ovat vielä kaukana toisistaan.

Suomea neuvotteluissa edustavan Marinin mukaan on mahdollista, että sopua ei synny vielä tänä viikonloppuna.

Uutissuomalainen: Puolet Suomen europarlamentaarikoista lisäisi EU:n koronaelpymispaketin lainapainotteisuutta

Puolet Suomen 14 europarlamentaarikosta eli mepistä lisäisi Euroopan unionin koronaelpymispaketin lainapainotteisuutta, selviää Uutissuomalaisen tuoreesta kyselystä.

Uutissuomalaisen sähköpostikyselyssä mepeiltä kysyttiin, pitivätkö he elpymispaketin kokoa sopivana ja lisäisivätkö he paketin lainapainotteisuutta.

Kahdeksan meppiä piti pakettia sopivan kokoisena.

Ehdotetun paketin koko on 750 miljardia, josta 500 miljardia euroa jaettaisiin jäsenmaille tukina ja 250 miljardia euroa lainoina.

Käytettyjen autojen kauppa vilkastunut samaan aikaan kun uusien autojen myynti on romahtanut

Käytettyjen autojen kauppa on vilkastunut selvästi koronakriisin aikana samaan aikaan kun uusien autojen kauppa on romahtanut. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan kesäkuussa myytiin 56 275 käytettyä autoa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Autoala arvioi, että koronapelko on siirtänyt ihmiset joukkoliikenteestä omiin autoihin. Myös kotimaanmatkailun lisääntyminen ulkomaanmatkailun kustannuksella edesauttaa käytettyjen autojen myyntiä.

Tehdaspalo levitti sankkaa savua Rauman Lapissa torstai-iltana - savusta ei enää vaaraa

Rauman Lapissa torstai-iltana syttyneestä Narvin kiuastehtaan tulipalosta ei enää aiheudu savuhaittaa alueen asukkaille, kertoo Satakunnan pelastuslaitos Twitterissä.

Pelastuslaitos antoi ennen kahdeksaa illalla vaaratiedotteen Lapin keskustaan, sillä palosta muodostuva savu oli terveydelle vaarallista.

Palon jälkisammutus jatkuu aamuun.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Jälkisammutustöissä kuitenkin loukkaantui lievästi kaksi sopimuspalokuntalaista, jotka jäivät osittain kaatuneen tiiliseinän alle. Loukkaantuneille annettiin ensihoitoa tilannepaikalla ja heidät kuljetettiin jatkohoitoon sairaalaan.

Brasiliassa on vahvistettu jo yli kaksi miljoonaa koronatartuntaa

Brasiliassa on todettu yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää maan virallisista tilastoista ja yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Maassa on vahvistettu yli 76 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tartuntoja arvioidaan kuitenkin olevan merkittävästi enemmän. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman tartuntatautien asiantuntijan mukaan sairastuneiden määrä voi olla nelin- tai viisinkertainen. Maan testauskapasiteetissa on puutteita.

Brasiliassa on maailmanlaajuisesti todettu toiseksi eniten virustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Sen edellä on ainoastaan Yhdysvallat. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa taas synkkä ennätys koronatartunnoissa - uusia tartuntoja lähes 68 500

Yhdysvalloissa on jälleen raportoitu uusi synkkä huippuluku koronavirustartunnoissa. Maassa todettiin torstaina lähes 68 500 uutta tartuntaa, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys. Luku perustuu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurantaan.

Aiempi ennätys oli keskiviikolta, jolloin tartuntoja todettiin noin 800 vähemmän kuin torstaina.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia tilastoitiin torstaina noin 970.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Nyt tartuntoja on Yhdysvalloissa jo reilusti yli 3,5 miljoonaa ja kuolemia yli 138 000. (Lähde: AFP)

Päiviä kestänyt maihinnousualuksen palo saatiin vihdoin sammumaan Yhdysvalloissa

Yhdysvaloissa massiivinen tulipalo asevoimien maihinnousualuksella on saatu sammumaan useiden päivien sammutustöiden jälkeen, kertovat paikalliset mediat.

USS Bonhomme Richard -alus oli huoltotöiden vuoksi kotisatamassaan San Diegossa, kun tulipalo sai alkunsa sunnuntaiaamuna paikallista aikaa.

Kenenkään ei tiedetä kuolleen palossa, mutta 40 miehistön jäsentä ja 23 siviiliä sai palossa ja sammutustöissä lieviä vammoja, kertoo muun muassa Wall Street Journal.

Bonhomme Richard on 23 vuotta vanha alus, lehden mukaan elinkaarensa puolivälissä. Aluksen mahdollisen korjauksen arvioidaan maksavan satoja miljoonia dollareita.

Netflixin lattea osavuositulos käänsi osakekurssit laskuun

Suoratoistopalvelu Netflixin vuoden toinen neljännesvuositulos näyttää olleen pettymys sijoittajille. Talousuutiskanava CNBC:n mukaan yhtiön osakekohtainen tulos jäi ennakoidusta.

Yhtiö kertoo 720 miljoonan dollarin tuotoista ja noin 6,1 miljardin dollarin liikevaihdosta toiselta vuosineljännekseltä.

Koronaviruspandemian keskellä Netflixin maksavien tilaajien määrä nousi huhti-kesäkuussa yli 10 miljoonalla. Tilaajia on nyt yhteensä lähes 193 miljoonaa.

Kuluvalla vuosineljänneksellä yhtiö arvioi tilaajamäärän kasvun hidastuvan.

Tulosjulkistuksen jälkeen Netflixin osake lähti jälkimarkkinoilla yli 10 prosentin laskuun. (Lähde: AFP)

Real Madrid on voittanut Espanjan liigan mestaruuden

Jalkapallojoukkue Real Madrid on varmistanut Espanjan liigan mestaruuden. Se voitti illan ottelussa Villarrealin 2–1.

Sarjaa on jäljellä vielä yksi kierros. Sarjassa toisena oleva Barcelona ei enää pysty kuromaan umpeen joukkueiden välistä eroa.

Illan ottelussa madridilaisten ratkaisijaksi nousi Karim Benzema, joka osui kaksi kertaa. Benzeman toinen maali tuli rangaistuspotkusta.

Villarrealin maalista vastasi Iborra.

Real Madrid voitti liigamestaruuden viimeksi vuonna 2017.