Yön uutiskooste: EU-huippukokous venyy, maailman koronatartunnoissa jälleen uusi ennätys

EU-huippukokous venyy sunnuntaille - yhteiseen pöytään palataan alkuiltapäivästä

EU-huippukokous elpymisvälineestä ja monivuotisesta budjetista venyy sunnuntaille. Johtajien työillallinen päättyi Suomen aikaa puolenyön jälkeen ja yhteiseen pöytään palataan alkuiltapäivästä.

Huippukokouksesta oli kaavailtu kaksipäiväistä, mutta venymistä pidettiin jo ennakkoon mahdollisena, sillä jäsenmaiden väliset keskustelut 750 miljardin euron elpymispaketista ja monivuotisesta budjetista ovat vaikeita.

Lauantaina suuri osa päivästä kului siihen, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kävi neuvotteluja jäsenmaiden kanssa erilaisissa pienemmissä kokoonpanoissa.

Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä

Syrjäseudulle muuttava asuntolainan hakija saattaa joutua varautumaan korkeampaan lainakorkoon tai suurempiin vakuuksiin kuin kasvukeskuksesta asuntoa etsivä. Näin kerrotaan suurista suomalaispankeista STT:lle.

Sijainti itsessään ei vaikuta asuntolainan myöntämiseen, vaan tärkeimmässä roolissa on aina asiakkaan maksukyky.

Nordeasta huomautetaan, että syrjäseudulle muuttaminen on usein suurempi riski asiakkaalle itselleen kuin pankille. Pankin näkökulmasta esimerkiksi omakotitaloihin harvoin liittyy luottoriskejä, sillä usein kohteet ovat pitkälti maksettuja, kun niistä halutaan eroon.

Isä ja poika törmäsivät moottoripyörällä poroihin Pudasjärvellä

Isä ja poika loukkaantuivat törmättyään moottoripyörällä poroihin Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo Oulun poliisi tiedotteessa.

Poliisin onnettomuus tapahtui Ranuantiellä lauantaina iltapäivällä. Molemmat miehet loukkaantuivat heidän moottoripyöränsä osuttua kahteen poroon. Miehet kuljettiin sairaalaan hoitoon ja jatkotutkimuksiin, poliisi kertoo. Moottoripyörä vaurioitui ajokelvottomaksi. Onnettomuudessa ei epäillä rikosta.

Miehet ovat poliisin mukaan kotoisin Etelä-Suomesta.

WHO: Lauantaina jälleen päiväennätys maailman koronatartunnoissa - uusia tapauksia lähes 260 000

Lauantaina tehtiin jälleen uusi ennätys vuorokauden aikana tilastoiduissa uusissa koronavirustartunnoissa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Sen mukaan uusia tartuntoja kirjattiin lähes 260 000, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Edellinen korkein päiväluku oli perjantain noin 238 000 uutta tartuntaa.

Uusia virukseen liittyviä kuolemia tilastoitiin lauantaina WHO:n mukaan noin 7 360.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan jo noin 600 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen. Tartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu yli 14,2 miljoonaa.

Uusi koronavirus havaittiin Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla.

Britannian Johnson: Paluu koko maan tiukkoihin eristystoimiin olisi viimeinen varokeino

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo Telegraphin haastattelussa, että koko maan kattavat tiukimmat eristystoimet otetaan uudelleen käyttöön vain vihoviimeisenä koronaviruksen leviämisen rajoitustoimena.

Johnson on aiemmin sanonut toivovansa, että Britannia palaa "normaaliin" jouluun mennessä, vaikka maassa pelätään viruksen toista aaltoa.

Britanniassa on kirjattu kolmanneksi eniten virukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on raportoitu yli 45 000 kuolemaa. Tartunnan saaneita on yli 295 000. (Lähde: AFP)

Kaksi kuoli ampumisessa Johannesburgin lentokentällä suojamaskivarkauden yhteydessä

Etelä-Afrikassa kaksi ihmistä on kuollut poliisin ja varkaudesta epäiltyjen välisessä ampumisessa Johannesburgin lentokentällä. Poliisin mukaan epäilty joukko oli ollut varastamassa kasvomaskeja ja matkapuhelimia lentokentän rahtitavara-alueella.

Paikallisen IOL-uutissivuston mukaan seitsemän ihmistä otettiin kiinni. Poliisi kertoo myös saaneensa varastetun tavaran haltuunsa.

Afrikan mantereella eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on tilastoitu Etelä-Afrikassa.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on todettu yli 330 000 virustartuntaa ja lähes 5 000 virukseen liittyvää kuolemaa. (Lähde: AFP)

Israelissa poliisi on käyttänyt vesitykkejä maan koronatoimia kritisoivia mielenosoittajia vastaan

Israelissa poliisi on myöhään lauantai-iltana käyttänyt vesitykkejä mielenosoittajia vastaan. Tel Avivissa ja Jerusalemissa tuhannet ovat protestoineet maan koronakriisitoimia vastaan.

Mielenosoittajat ovat erityisesti tuoneet esiin kriisin talousvaikutukset ja hallinnon siihen liittyvät toimet. Osa on vaatinut pääministeri Benjamin Netanjahun eroa tämän korruptiosyytteiden takia.

Viime viikkoina Israelissa on päivittäin todettu yli tuhat uutta koronavirustartuntaa. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on vahvistettu yli 49 000 tartuntaa. (Lähde: AFP)

Bottas puolustaa tänään MM-sarjan kärkipaikkaansa

Formula ykkösten Unkarin gp ajetaan tänään herkullisessa tilanteessa. MM-sarjaa johtava Valtteri Bottas ja toisena oleva Lewis Hamilton lähtevät kilpailuun ensimmäisestä lähtörivistä, kun Hamilton oli eilisissä aika-ajoissa nopein ja Bottas toinen.

Mercedeksen Bottas on kerännyt 43 pistettä, eli kuusi tallitoveriaan Hamiltonia enemmän. Alfa Romeon Kimi Räikkönen pyrkii parantamaan lauantaista, jolloin hän jäi aika-ajojen viimeiseksi.

Unkarin gp käynnistyy kello 16.10 Suomen aikaa.

Arsenal yllätti Manchester Cityn - jatkaa Englannin FA-cupin finaaliin

Manchester Cityn Lontoon lauantai-illassa yllättänyt Arsenal jatkaa jalkapallon Englannin FA-cupin finaaliin. Lontoolaisseura vei välierän voiton luvuin 2–0.

Peli oli juhlaa etenkin Arsenalin hyökkääjälle Pierre-Emerick Aubameyangille, joka teki joukkueensa molemmat maalit. Arsenal kiilasi pelin johtoon 19. minuutilla, ja voiton sinetöi Aubameyangin osuma toisen erän puolivälin tienoilla.

Finaalipaikka on Arsenalille jo 21. FA-cupissa. Edellinen finaalivoitto on vuodelta 2017.

Toinen välieräottelu Manchester United–Chelsea pelataan sunnuntaina Wembleylla.

Finaali pelataan 1. elokuuta.