Yön uutiskooste: Floridasta reilun 900 kilometrin päässä oleva Dorian yltyi neloskategorian hurrikaaniksi, Brasilian presidentti lopettaa ranskalaiskynien käytön

Suurten kuntien pomot kriittisinä: Kuntia kuultu huonosti uudistusten valmistelussa

Enemmistö suurten kuntien johtajista on sitä mieltä, että kuntia on kuultu huonosti niitä koskevien uudistusten valmistelussa tällä vuosikymmenellä, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä.

Suurten, yli 50 000 asukkaan kuntien johtajista 55 prosenttia vastasi kyselyssä, että kuntia on kuultu erittäin tai melko huonosti.

Kaikkien kuntajohtajien osalta vastaava osuus oli 43 prosenttia. Joka viides kuntajohtaja katsoi, että kuntia on kuultu melko hyvin uudistusten valmistelussa. Yksikään kuntajohtaja ei ollut täysin tyytyväinen tilanteeseen.

Kysely lähetettiin 297 kuntajohtajalle, joista 121 vastasi kyselyyn.

Pakettiautomaatit korvaavat postimyymälät yhä useammin

Kuluttaja hakee pakettinsa yhä harvemmin Postin myymälästä. Nykyään lähetys toimitetaan usein pakettiautomaattiin, joita asennetaan kiivaaseen tahtiin niin kauppakeskusten auloihin kuin taloyhtiöiden rappukäytäviin.

Postin verkostossa on pakettiautomaatteja tällä hetkellä noin 1 450. Niistä liki 500 on asennettu tämän vuoden aikana.

Jatkossa paketit on tarkoitus kuljettaa asiakasta lähimpänä sijaitsevaan Postin palvelupisteeseen, joka on joko pakettiautomaatti tai Posti. Tähän asti paketit on ensisijaisesti viety lähimpään Postiin, ellei asiakas itse ole valinnut tiettyä noutopistettä.

Iäkkäimpien työttömien määrä liki kolminkertaistui vuosikymmenessä

Ikääntyneiden työttömien määrä liki kolminkertaistui vuosikymmenessä, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista. Kun 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä oli työttömiä viime vuonna yhteensä 17 000, tuon ikäisiä työttömiä oli vuosikymmen aiemmin Suomessa 6 000.

Silti ikääntyneillä myös työllisyys kohosi selvästi viime kymmenvuotisjaksolla. Yhdistelmää selittää se, että suomalaiset ovat nykyisin yli 60-vuotiaina töissä tai työnhakijoina, eivät vielä eläkkeellä niin usein kuin aiemmin.

Muutosta selittää myös se, että työttömyyseläke poistettiin.

Uutissuomalainen: Valtaosa suomalaisista siirtäisi peliautomaatit erillisiin tiloihin

Enemmistö suomalaisista siirtäisi rahapeliautomaatit erillisiin tiloihin, käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä. Vastaajista 60 prosenttia kannatti peliautomaattien siirtämistä pois kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja vastaavista paikoista.

Eniten peliautomaattien sijoittamista erillisiin tiloihin kannattivat iäkkäät vastaajat.

Kyselyn teki Tietoykkönen Uutissuomalaisen toimeksiannosta 20.–23. elokuuta. Verkkokyselyyn vastasi tuhat suomalaista Manner-Suomen alueelta. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tänään liputetaan luonnon päivää - tarjolla on metsäretkiä ja telttaöitä

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. Päivän aikana on luontoaiheisia yleisötapahtumia eri puolilla maata. Nuku yö ulkona -tempauksia järjestetään muun muassa Oittaan ulkoilualueella ja Urho Kekkosen kansallispuistossa, joissa voi nukkua telttahotellissa.

Monissa kansallispuistoissa on retkiä ja muun muassa kahvi-, pulla ja makkaratarjoilua. Myös luomutilat eri puolilla maata pitävät avoimien ovien päivää.

Sisäministeriö suosittaa luonnon päivänä liputusta.

Dorian kerää voimiaan entisestään - nyt jo neloskategorian hurrikaani

Yhdysvaltalaisennusteen mukaan Dorian on yltynyt neloskategorian hurrikaaniksi. Asiasta kertoi Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus Twitterissä.

Kovimmat tasaiset tuulennopeudet ovat keskuksen mukaan olleet noin 58 metriä sekunnissa. Hurrikaani on keskuksen mukaan vielä noin 925 kilometrin päässä Floridan Palm Beachista.

Floridan osavaltiossa on julistettu Dorianin vuoksi hätätila. Hätätila on julistettu myös ainakin osassa Georgian osavaltiota. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat asettaa pakotteita Gibraltarin viranomaisten vapauttamalle iranilaistankkerille

Yhdysvallat kertoo asettavansa pakotteita Gibraltarin viranomaisten elokuun puolivälin jälkeen vapauttamalle iranilaistankkerille.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi, että Adrian Darya -tankkeri on terrorisminvastaisen käskyn alaisuudessa estettyä omaisuutta. Ministeriön mukaan alukselle apua tarjoavat ovat myös vaarassa joutua pakotteiden alaiseksi.

Kaksi viikkoa sitten Yhdysvallat uhkasi aluksen miehistöä viisumikiellolla.

Yhdysvaltain mukaan alus kuljettaa raakaöljyä, josta Iranin islamilaisen vallankumouskaartin on määrä hyötyä. Yhdysvallat on määritellyt kaartin terroristijärjestöksi. (Lähde: AFP)

Trump: Yhdysvaltain taloudellinen painostus suojelee Hongkongin mielenosoittajia Kiinalta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen taloudellinen painostuksensa pakottaa Kiinan ottamaan pidättyväisemmän linjan Hongkongissa.

Trumpin mielestä hänen taloudelliset toimenpiteensä ovat pitäneet lämpötilan alhaisena ja estäneet Manner-Kiinaa iskemästä rajummin Hongkongin demokratiaa puolustavia mielenosoittajia vastaan.

Samalla Trump vahvisti, että sunnuntaina tulee voimaan uusia korkeampia tuontitulleja kiinalaisille tuotteille. Presidentti kertoi aiemmin, että syyskuun alussa ja joulukuussa tulee voimaan uusia tuontitulleja, jotka koskevat 300 miljardin dollarin arvoista erää kiinalaistuotteita. (Lähde: AFP)

Twitterin toimitusjohtajan Twitter-tili hakkeroitiin

Twitterin toimitusjohtajan Jack Dorseyn Twitter-tili on hakkeroitu, yhtiö kertoo. Toimitusjohtajan tilillä julkaistiin perjantaina useita epätavallisia ja loukkaavia tviittejä. Niissä oli muun muassa rasistista sisältöä ja pommivihjauksia.

Tviitit ilmestyivät Dorseyn tilillä perjantaina myöhään illalla Suomen aikaa, ja ne poistettiin myöhemmin.

Twitter on viime aikoina pyrkinyt entistä kiivaammin suitsimaan loukkaavaa ja sopimatonta sisältöä palvelustaan. (Lähde: AFP)

Ei enää ranskalaisia viivoja: Brasilian presidentti lopettaa Bic-kynien käytön

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on ilmoittanut lopettavansa Bic-kertakäyttökynien käytön virallisten asiakirjojen allekirjoittamisessa, koska kynien valmistaja on ranskalainen.

Bolsonaro ilmoitti jo torstaina Bic-kynien käytön lopettamisesta, mutta ei ollut varmaa, vitsailiko hän. Hän kuitenkin vahvisti asian perjantaina paikallista aikaa. Jatkossa hän käyttää brasilialaista Compactor-merkkiä.

Päätös liittyy Brasilian metsäpalojen ympärille syntyneeseen diplomaattiseen riitaan. Bolsonaro ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat ottaneet viime päivinä toistuvasti yhteen. (Lähde: AFP)