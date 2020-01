Yön uutiskooste: Kiinan koronavirukseen on kuollut jo 170, historiallisen suuren huumejutun käsittely alkaa käräjillä Helsingissä – vyyhdessä syytettynä myös Samu Haber

Kiinan koronavirukseen on kuollut jo 170 – vahvistettuja tartuntoja yli 7 000

Kiinan koronaviruksen kuolonuhrien määrä on kasvanut 170:een, viranomaiset kertoivat torstaina.

Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 1 700 uutta tartuntatapausta, joten vahvistettuja tartuntoja on nyt yli 7 000.

Tartuntatapauksia on ilmennyt myös useissa maissa Kiinan ulkopuolella. Suomen ensimmäinen tapaus vahvistettiin keskiviikkona, kun Lapin keskussairaalaan tuodulla kiinalaisturistilla todettiin koronavirustartunta.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää tänään hätäkokouksen, jossa se pohtii, pitäisikö virusepidemia julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi. (Lähde: AFP)

Historiallisen suuren huumejutun käsittely alkaa käräjillä Helsingissä

Helsingin käräjäoikeus aloittaa tänään historiansa suurimman huumausainejutun käsittelyn. Syytteessä on yli 50 ihmistä, joiden syytteiden käsittelyä on tarkoitus jatkaa toukokuulle asti.

Pääepäiltynä kokonaisuudessa ovat Cannonballin entinen johtaja Janne "Nacci" Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho. Heidän epäillään johtaneen laajaa huumaus- ja dopingaineiden salakuljetusorganisaatiota Espanjasta. Aineita levitettiin poliisin mukaan pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Sunrise Avenue -yhtyeen solistia Samu Haberia syytetään vyyhdissä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.

Ruotsalaisen Gripen E:n vuoro Suomen hävittäjätesteissä

Ilmavoimat jatkaa Suomen seuraavaksi hävittäjäksi ehdolla olevien koneiden testejä. Tällä viikolla vuoroon tulee ruotsalaisen Saabin uusi E-versio Gripen-hävittäjästä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun uusi kone nähdään Ruotsin rajojen ulkopuolella.

Yksipaikkaisen koelentokoneen lisäksi testeihin osallistuu vanhemmasta kaksipaikkaisesta D-mallista muunnettu koelentokone, jolla on testattu E-version moottoria ja järjestelmiä. Lisäksi mukana on GlobalEye johto- ja valvontalentokone, joka sisältyy Saabin tarjoukseen Suomelle.

Sitra: Oppiminen kiinnostaa suomalaisia ikään katsomatta

Suomalaisten mielestä elinikäinen oppiminen lukeutuu perusoikeuksiin ja laaja yleissivistys on jo sinänsä arvokasta, selviää Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tekemästä selvityksestä. Näin ajattelee lähes yhdeksän kymmenestä kyselytutkimukseen vastanneesta.

Vastaajat kertovat oppineensa etenkin verkosta tietoa hakemalla, lukemalla ja kirjoittamalla sekä harrastamalla. Oppimista tapahtuu arjen ihmissuhteissa sekä työelämässä, ei vain koulun penkillä, kyselystä selviää.

Kyselyn mukaan suurimmat esteet oman osaamisen edistämiselle liittyvät rahan ja ajan puutteeseen.

Yhteisöpalvelu Facebookin tulos nousi 7,3 miljardiin dollariin – myös käyttäjämäärät nousussa

Yhteisöpalvelu Facebookin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen voitto nousi 7,3 miljardiin dollariin. Liikevaihto nousi 25 prosenttia 21 miljardiin dollariin.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan sekä palvelun käyttäjämäärä että liiketoiminta kasvoivat. Facebookin mukaan sillä on nyt 2,5 miljardia kuukausittaista käyttäjää. Kun mukaan lasketaan Facebookin omistamat kuvapalvelu Instagram sekä viestipalvelut Messenger ja Whatsapp, kuukausittaisten käyttäjien määrä on 2,89 miljardia. Luvuissa on nousua vuoden takaiseen 8–9 prosenttia.

Tulosjulkistuksen jälkeen Facebookin osakkeiden arvo kuitenkin putosi jälkimarkkinoilla. (Lähde: AFP)

Samsungin liikevoittoon roima pudotus – syyttää heikentynyttä kysyntää

Eteläkorealaisen elektroniikkayhtiön ja maailman suurimman älypuhelinvalmistaja Samsungin liikevoitto romahti viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. 4,4 miljardin dollarin liikevoitossa oli 38 prosentin pudotus edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Yhtiön mukaan romahduksen taustalla on sen keskeisten tuotteiden heikentynyt kysyntä sekä muistipiirien laskeva hinta.

Samsung myös kertoi odottavansa heikon myynnin jatkuvan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. (Lähde: AFP)

Microsoftin osakekurssi piristyi hyvästä tuloksesta

Ohjelmistojätti Microsoftin osakekurssi kääntyi Wall Streetin jälkimarkkinoilla keskiviikkona nousuun yhtiön julkistettua edellisen vuosineljänneksen tuloksensa.

Yhtiön liikevaihto nousi loka-joulukuussa 14 prosenttia 36,9 miljardiin dollariin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Voitto oli 11,6 miljardia dollaria, mikä tarkoitti 38 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna.

Lukujen taustalla on yhtiön siirtyminen kuluttajille markkinoiduista ohjelmistoista yrityspalveluihin. Erityisesti älypilvipalveluiden liikevaihto kasvoi.

Tulosjulkistuksen jälkeen yhtiön osake oli noin parin prosentin nousussa. (Lähde: AFP)

Rankkasateet jatkuvat Brasiliassa, kuolleita jo yli 50

Brasiliassa ainakin 54 ihmistä on kuollut päiviä kestäneissä rajuissa myrskyissä kaakkoisessa Minas Geraisin osavaltiossa.

Rankkasateet alkoivat viime perjantaina. Kotinsa on osavaltiossa menettänyt noin 47 000 ihmistä. Sateet ovat aiheuttaneet esimerkiksi tulvia ja maanvyörymiä, jotka ovat murskanneet rakennuksia. Myös Belo Horizonten miljoonakaupunki on kärsinyt sateista.

Sateet ovat olleet alueella voimakkaimpia 110-vuotisen mittaushistorian aikana, maan viranomaiset kertoivat. Kuluva tammikuu on ollut Belo Horizontessa mittaushistorian runsassateisin. Sadetta on mitattu yhteensä 930 millimetriä. (Lähde: AFP)

Ilman Markkasta pelaava Bulls hyytyi jatkoaikatappioon Indianaa vastaan

Ilman loukkaantunutta Lauri Markkasta pelaava Chicago Bulls on kokenut kirvelevän tappion koripallon NBA:ssa. Bulls oli vähällä yltää ensimmäistä kertaa tällä kaudella kolmeen perättäiseen voittoon, mutta joutui tyytymään 106–115-jatkoaikatappioon Indiana Pacersin vieraana.

Chicago johti kolme minuuttia ennen peliajan loppua seitsemällä pisteellä, mutta ei saanut loppuminuuteilla aikaan enää pistettäkään, jolloin Indiana tuli rinnalle. Jatkoajalla Pacers oli vahvempi.

Bullsin paras pistemies oli Chandler Hutchinson, joka teki 21 pistettä.

Markkanen on ollut sivussa viime viikosta lähtien lantion rasitusvamman takia. Hänen sairaslomansa jatkuu ainakin helmikuun lopulle.

City punnersi liigacupin finaaliin, vaikka ManU voitti toisen välierän

Manchester City pääsee tavoittelemaan kolmatta perättäistä jalkapallon Englannin liigacupin mestaruutta. City eteni liigacupin finaaliin päihittämällä välierissä paikallisvastustaja Manchester Unitedin.

ManU voitti keskiviikkoiltana pelatun toisen osan vieraskentällä 1–0, mutta Cityllä oli alla avausosasta 3–1-voitto, joten se meni loppuotteluun yhteismaalein 3–2.

Nemanja Matic teki ManUn maalin ensimmäisellä puoliajalla. City hallitsi peliä ja loi paljon maalipaikkoja, mutta ei saanut maalia aikaiseksi.

Maaliskuun 1. päivänä pelattavassa finaalissa City kohtaa Aston Villan. (Lähde: AFP)

Liverpool ei hyydy – sarjajohto venyi jo 19 pisteeseen

Liverpool on kasvattanut johtonsa jalkapallon Englannin Valioliigassa jo häkellyttävään 19 pisteeseen. Jürgen Kloppin suojatit jatkoivat vastustamatonta menoaan keskiviikkona kaatamalla West Hamin vieraissa 2–0.

Liverpoolin voittoputki venähti jo 15 ottelun mittaiseksi. Joukkue on voittanut tällä kaudella yhtä lukuun ottamatta kaikki ottelut.

Mohamed Salah vei Liverpoolin johtoon West Hamia vastaan pilkulta avauspuoliajalla. Alex Oxlade-Chamberlain teki vieraiden toisen maalin tauon jälkeen.

West Ham on liigassa sijalla 17 ja taistelee putoamista vastaan. (Lähde: AFP)