Yön uutiskooste: Koronavirukseen kuolleiden määrä nousee, Lauri Markkanen ainakin kuukauden sivussa

Kiinassa koronavirukseen kuolleita on jo 41

Kiinassa viranomaiset ovat jälleen kertoneet uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista. Kuolleita on viranomaisten mukaan nyt 41. Vielä perjantaina kerrottiin kuolleiden määrän olevan 26. Sairastuneita kerrotaan olevan jo lähes 1 300.

Yksittäisiä tartuntoja on todettu myös useissa muissa maissa, esimerkiksi Ranskassa, jossa on tullut ilmi kolme todennettua tartuntaa.

Koronavirustartunnat alkoivat levitä Kiinan Wuhanista. Maa on turvautunut kokonaisten kaupunkien eristämiseen ja matkustusrajoituksiin tartuntojen hillitsemiseksi. (Lähde: AFP)

Turkin maanjäristyksen uhriluku kasvaa - satoja loukkaantunut

Ainakin 18 ihmisen on vahvistettu kuolleen itäisen Turkin perjantai-illan maanjäristyksessä, kertovat maan viranomaiset sivuillaan. Lisäksi lähes 800 ihmistä on loukkaantunut.

Ruumiita on löydetty kolmesta eri maakunnasta, ja loukkaantuneita on ainakin seitsemässä eri maakunnassa.

Järistys oli viranomaisten mukaan voimakkuudeltaan 6,8. Turkin seismologisen tutkimuskeskuksen mukaan järistys oli kymmenen kilometrin syvyydessä Elazigin maakunnassa.

Turkki sijaitsee mannerlaattojen saumakohdassa ja kokee usein maanjäristyksiä.

Presidentti Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu senaatissa poikkeuksellisesti lauantaina - presidentin puolustus pääsee ääneen

Yhdysvaltojen senaatissa presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu. Senaatti on sen vuoksi poikkeuksellisesti koolla tänään lauantaina.

Lyhyeksi aiotussa osiossa kuullaan luultavasti alku Trumpin puolustuksen avauspuheenvuorosta, ja sen jälkeen senaattorit poistuvat viettämään viikonloppua. Puolustuksen puheenvuoron kuuleminen jatkuu maanantaina.

Demokraattien ajamassa oikeudenkäynnissä republikaani Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä ja kongressin työn estämisestä.

Kysely: Haluttomuus muuttaa, työpaikkojen niukkuus ja väärä koulutus estävät työllistymisen

Haluttomuus muuttaa työn perässä muualle, työpaikkojen niukkuus asuinpaikkakunnalla ja kouluttautuminen väärille aloille ovat suomalaisten mielestä keskeisimpiä esteitä työttömien työllistymiselle, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä.

Seuraavaksi merkittävimpiä esteitä työttömien työllistymiselle suomalaisten mielestä ovat työnantajien haluttomuus palkata työttömiä, erilaiset kannustinloukut, työehtojen joustamattomuus ja liian vähäiset mahdollisuudet paikalliselle sopimiselle.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusta varten haastateltiin hieman yli tuhatta suomalaista joulukuun alussa.

Lauha sää piinaa jäniksiä ja kanalintuja, villisiat töpöttelevät tyytyväisinä

Lauha talvi sotkee monien eläinten elämää. Mikäli lähiviikkoinakaan ei lunta tule ja pakkanen yllättäen alkaa paukkua, voi tilanne muuttua entistä tukalammaksi. Joillekin eläimille lauhasta kelistä voi olla hyötyäkin, sillä energiankulutus vähenee ja mahdollisuudet selvitä talvesta paranevat.

Lämpimästä ja lumettomasta säästä kärsivät muun muassa metsäjänikset, kanalinnut ja siilit. Sen sijaan esimerkiksi hippiäiset ja villisiat pitävät leudosta talvesta.

Suomen kansainvälisesti tunnetuin eläin, saimaannorppa, on sekin vaikeuksissa lauhan sään kanssa. Tammikuun jää- ja lumitilanne on surkein koko sen neljän vuosikymmenen seurannan aikana, joka norpasta on tehty.

Jos norppa joutuu synnyttämään avojäälle, jopa puolet kuuteista voi kuolla.

Poliisi epäilee suden jääneen auton alle Kemiönsaaressa

Suden epäillään jääneen auton alle Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

Yliajo tapahtui Dragsfjärdintiellä, joka on saaren pääteitä. Eläin, joka poliisin mukaan muistutti ulkoisilta piirteiltään sutta, kuoli törmäyksessä.

Poliisin mukaan eläimen ruho toimitetaan tutkittavaksi elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan eli nykyiseen Ruokavirastoon.

Bullsin Lauri Markkanen on ainakin kuukauden poissa peleistä

NBA-koripalloilija Lauri Markkanen on sivussa neljästä kuuteen viikkoa, Chicago Bulls kertoo Twitter-tilillään. Joukkue vahvistaa, että Markkanen kärsii lantion rasitusvammasta.

Joukkueen sivujen mukaan suomalaispelaaja kävi torstaina magneettikuvauksessa, josta oikean puoleinen rasitusvamma selvisi.

Bulls kertoo, että Markkaselle on nyt luvassa lepoa.

Turkki-uutista korjattu toisessa osiossa paikkakunnat maakunniksi.