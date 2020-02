Yön uutiskooste: Koronavirus on tappanut jo sarsia enemmän ihmisiä Manner-Kiinassa, Paperiliitto ja Metsäteollisuus taas sovitteluun

Manner-Kiinassa koronavirus on tappanut jo sarsia enemmän ihmisiä

Koronavirus on nyt tappanut Manner-Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemia. Kiinan viranomaiset vahvistivat maanantaina 57 uutta kuolonuhria, joten yhteensä kuolemantapauksia on maassa nyt 361.

Sars-virus tappoi Manner-Kiinassa 349 ihmistä vuosina 2002–03. Maailmanlaajuisesti sarsiin kuoli yli 700 ihmistä.

Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 2 800 uutta tartuntatapausta. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa vahvistettu nyt yli 17 200.

Ensimmäisestä Kiinan ulkopuolisesta kuolemantapauksesta uutisoitiin sunnuntaina, kun kiinalaismiehen kerrottiin kuolleen koronavirukseen Filippiineillä. (Lähde: AFP)

Lakon pidennyksestä kertonut Paperiliitto ja Metsäteollisuus taas sovitteluun

Paperiliitto ja Metsäteollisuus tapaavat tänään puolelta päivin valtakunnansovittelijan toimistossa, kun paperiteollisuuden pitkään työriitaan haetaan jälleen kerran ratkaisua.

Neuvotteluihin saatiin lisäkierrettä, kun Paperiliitto eilen ilmoitti pidentävänsä meneillään olevaa lakkoa vielä neljännellä viikolla, niin että se kestää 24. helmikuuta asti.

Samalla myös Teollisuusliitto ilmoitti pidentävänsä mekaanisessa metsäteollisuudessa meneillään olevaa työtaistelua samoin 24. helmikuuta asti.

Metsäteollisuus tuomitsi tuoreeltaan lakkojen pidennykset ja sanoi niiden osoittavan, että työntekijäliitot eivät piittaa suomalaisten tehtaiden tulevaisuudesta eikä jäsentensä työpaikoista.

Perusturvaetuudet eivät riitä välttämättömiin menoihin, kertoo selvitys

Perusturvaetuudet eivät riitä Suomessa välttämättömiin menoihin. Asia käy ilmi sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten julkaisemasta selvityksestä.

Tulonsiirtojen ja verotuksen muutosten yhteisvaikutus on ollut hyvätuloisia suosiva ja pienituloisille kielteinen vuodesta 2015 vuoteen 2019. Kehitys kääntyy tänä vuonna, mutta nyt tehdyt muutokset korjaavat vain osittain aiempien vuosien heikennyksiä pienituloisille.

Perusturvaetuuksien kehitys on ollut poukkoilevaa. Viime vuosikymmenen alun parannusten jälkeen ryhdyttiin pienentämään etuuksia erityisesti indeksileikkauksilla ja -jäädytyksillä.

Selvitys osoittaa, että tilanteen korjaaminen vaatisi huomattavia korotuksia perusturvaan.

Alle puolet terveysasemista tyytyväisiä avosairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yhteistyöhön

Vajaa puolet terveysasemista on tyytyväisiä avosairaanhoidon yhteistyön sujuvuuteen sosiaalipalvelujen kanssa. Yhteistyössä on kyselyn mukaan kehitettävää erityisesti suurilla järjestäjillä, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö toimii kyselyn mukaan parhaiten, kun sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät terveysaseman tiloissa. Asiakkaiden tarpeisiin voidaan näin vastata nopeasti ja saumattomasti.

Terveysasemien asiakkaat tarvitsevat eniten sosiaalipalveluja taloudellisissa kysymyksissä sekä asioissa, jotka liittyvät päihdeongelmiin ja ikäihmisten tukeen.

Kiky-tunteja koskeva riita ratkeaa tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa – saiko työtä lisätä 24 tuntia vai ei?

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään päätöksen kiky-työtunteja koskevassa riidassa.

Ylempänä toimihenkilönä yrityksessä työskennellyt mies nosti oikeusjutun vuonna 2017. Hänen mukaansa työnantaja ei voinut pidentää työaikaa kilpailukykysopimuksen perusteella, vaan tapauksessa olisi pitänyt noudattaa sitä, mitä työpaikalla oli sovittu. Työantaja on asiasta eri mieltä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi marraskuussa samantyyppisessä jutussa, ettei työntekijän työsopimukseen kirjattua työaikaa voitu pidentää kilpailukykysopimuksella.

Kiinan pörssikurssit syöksylaskussa koronaviruksen takia

Kiinassa pörssikurssit romahtivat maanantaina koronavirushuolien seurauksena. Pörssit olivat olleet reilun viikon suljettuna kiinalaisen uudenvuoden takia.

Sekä Shanghain että Shenzhenin pörssien keskeiset indeksit avasivat lähes yhdeksän prosentin laskussa. Kiinan pörssit ovat tunnetusti ailahtelevia, mutta maanantain sukellus oli poikkeuksellisen raju.

Kiinan valuutta juan heikentyi 1,5 prosenttia dollariin verrattuna.

Koronavirusepidemialla uskotaan olevan merkittäviä vaikutuksia Kiinan talouteen. (Lähde: AFP)

EU ja Britannia kertovat tavoitteistaan siirtymäajan neuvotteluihin

EU:n komissio ja Britannian pääministeri Boris Johnson kertovat tänään tavoitteistaan Britannian EU-eron siirtymäajan neuvotteluissa.

Britannian ja EU:n pitäisi päästä vuoden loppuun mennessä sopuun muun muassa uudesta kauppasopimuksesta. Neuvottelujen on määrä alkaa toden teolla maaliskuussa. EU on sanonut, että sopimus pitää saada valmiiksi marraskuun loppuun mennessä, jotta se ehditään hyväksyä ja ratifioida ennen vuodenvaihdetta.

Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu senaatissa loppupuheenvuoroilla

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu tänään senaatissa loppupuheenvuoroilla.

Senaatti äänesti lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa, ettei Trumpin oikeudenkäynnissä kuulla todistajia, kuten demokraatit olisivat halunneet. Oikeudenkäynti lähenee siis loppuaan.

Senaatti äänestää presidentti Trumpin virkarikossyytteiden kohtalosta keskiviikkona. Trumpin vapauttamista syytteistä pidetään itsestään selvänä, koska tuomio vaatisi republikaanienemmistöisessä senaatissa kahden kolmasosan enemmistön.

USA:n demokraattien esivaalit alkavat Iowasta

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen esivaalien ja vaalikokousten sarja presidenttiehdokkaan valitsemiseksi käynnistyy tänään Iowassa. Vaikka Iowassa valitaan vain runsas prosentti ehdokasvalinnan tekevistä puolue-edustajista, sen painoarvo pelinavaajana on huomattavasti suurempi.

Mielipidekyselyjen mukaan Iowassa kärkipaikkaa pitää senaattori Bernie Sanders, mutta entinen varapresidentti Joe Biden on aivan hänen kintereillään.

Taistelulähetit – 1917 vei sekä parhaan elokuvan että ohjauksen Bafta-palkinnon

Britanniassa on jaettu elokuva-alan tärkeimpiin kuuluvia palkintoja Bafta-gaalassa. Sotaelokuva Taistelulähetit – 1917 on voittanut sekä parhaan elokuvan että parhaan ohjauksen palkinnon. Elokuvan on ohjannut Sam Mendes.

Parhaan miespääosan Bafta-palkinnon sai Joaquin Phoenix roolistaan Joker-elokuvassa. Parhaan naispääosan palkinto meni Renee Zellwegerille elokuvasta Judy, jossa Zellweger esittää laulaja Judy Garlandia. (Lähde: AFP)

Kansas City nousi Super Bowl -mestariksi hurjalla päätösneljänneksellä

Kansas City Chiefs on voittanut amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -mestaruuden ensi kertaa 50 vuoteen. Chiefs voitti Miamissa pelatussa loppuottelussa San Francisco 49ersin 31–20.

San Francisco lähti ottelun viimeiselle neljännekselle 10 pisteen johtoasemassa, mutta pelinrakentaja Patrick Mahomesin tähdittämä Kansas City onnistui tekemään viimeisten seitsemän minuutin aikana kolme touchdownia ja nousi mestaruuteen.

Kansas Cityn ainoa Super Bowl -mestaruus ennen tätä oli vuodelta 1970. San Francisco on viisinkertainen Super Bowl -mestari, mutta edellisestä voitosta on jo 25 vuotta.

Aho jatkoi maalitehtailuaan Carolinan kaataessa Vancouverin

Sebastian Aho on jälleen vankistanut asemaansa jääkiekon NHL:n parhaana suomalaisena maalipyssynä. Aho laukoi maalin Carolina Hurricanesin 4–3-voitossa Vancouver Canucksista ja kasvatti kauden maalisaldonsa jo 26:een.

Suomalaishyökkääjä sai toisessa erässä irtokiekon haltuunsa maalin edessä eikä hukannut loistopaikkaa. Maali siirsi Carolinan 2–1-johtoon. Hurricanes voitti ottelun lopulta voittolaukausten jälkeen ja nousi itälohkossa kiinni viimeiseen pudotuspelipaikkaan. Vancouverin viiden ottelun voittoputki meni poikki.

Aho on koko NHL:n maalipörssissä yhdeksäntenä.

Carolinan toinen suomalaistähti Teuvo Teräväinen saalisti ottelusta syöttöpisteen.