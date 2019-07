Yön uutiskooste: Pörssiyhtiön pomo tienaa 48 kertaa palkansaajaa enemmän, Kiinalle sotilastukikohta Kambodzhaan

Valvirassa pohditaan, pitäisikö esteettisille hoidoille laatia ohjeistus

Valvirassa pohditaan, pitäisikö kauneudenhoidossa käytettävistä täyteaineista tehdä ohjeistus. Asiasta kertoo STT:lle lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Valvira antoi toukokuussa ohjeistuksen botuliinitoksiini- eli botox-hoidoista. Ohjeistus muistutti, että sekä hoidollisin että esteettisin perustein pistettävää botoxia voidaan lain mukaan antaa potilaalle vain lääkemääräyksen perusteella.

Tällä hetkellä laki ei ota kantaa siihen, kuka saa tehdä muita esteettisiä hoitoja, kuten huulten täyttämistä.

HS: Ison pörssiyhtiön pomo tienasi vuonna 48 kertaa enemmän kuin tavallinen palkansaaja

Ison pörssiyhtiön toimitusjohtaja sai viime vuonna noin 48 kertaa enemmän korvauksia kuin tavallinen palkansaaja, käy ilmi Helsingin Sanomien selvityksestä. Vuonna 2010 ero oli 37-kertainen.

Eroa ovat kasvattaneet osakepalkkiot mutta myös toimitusjohtajien peruspalkkojen korotukset. Selvityksen mukaan toimitusjohtajien kiinteät peruspalkat ovat nousseet 20 prosenttia vuodesta 2010. Samalla ajanjaksolla tavallisen palkansaajan peruspalkka nousi 14 prosenttia.

Helsingin Sanomat on seurannut samojen noin 40 ison pörssiyrityksen toimitusjohtajien palkitsemista vuodesta 2005 alkaen.

Britannian May pitää hätäkokouksen tankkerikriisistä

Britannian pääministeri Theresa May pitää maanantaina hätäkokouksen Persianlahden tankkerikriisin tiimoilta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella ministerien ja keskeisten viranomaisten kesken Iranin hallussaan pitämän tankkerin tilanteesta sekä yleisemmin Persianlahden laivareittien turvallisuudesta.

Iranin vallankumouskaarti nappasi Britannian lipun alla seilanneen Stena Impero -tankkerin perjantaina Hormuzinsalmessa. Iran on perustellut toimiaan kansainvälisten merenkulkusääntöjen ylläpitämisellä.

Britannia harkitsee pakotteiden asettamista Irania vastaan. (Lähde: AFP)

Ovensuukysely: Presidentti Zelenskyin puolue selvään vaalivoittoon Ukrainassa

Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskyin Kansan palvelija -puolue oli kansallisen ovensuukyselyn mukaan saamassa noin 44 prosentin ääniosuuden parlamenttivaaleissa sunnuntaina. Asiasta kertoi Kyiv Post -lehti.

Toisena oli noin 11 prosentin ääniosuudella Venäjä-myönteinen Elämän puolesta -puolue. Viime vaalien enemmistöpuolue, edellisen presidentin Petro Poroshenkon Euroopan solidaarisuus, sai kyselyn mukaan vajaat 9 prosenttia äänistä. Ukrainalaiset äänestivät ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa.

WSJ: Kiina on saamassa sotilastukikohdan Kambodzhaan

Kiina vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Kaakkois-Aasiassa. Wall Street Journalin mukaan Kiina on tehnyt Kambodzhan kanssa salaisen sopimuksen, jonka myötä se saa käyttää Reamin sotilastutkikohtaa Kambodzhassa.

Sopimusluonnoksen nähneiden yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan sopimus antaa Kiinalle 30 vuoden käyttöoikeuden tukikohtaan ja sallii Kiinan sijoittaa Reamiin henkilökuntaa, aseita ja sotalaivoja.

Tukikohta parantaisi huomattavasti Kiinan mahdollisuuksia sotilaalliseen toimintaan Kaakkois-Aasian alueella.

Kambodzhan hallitus kiistää suunnitelmat Kiinan tukikohdasta.

Yhdysvaltojen hurja helle päättymässä ukkosmyrskyihin

Yhdysvaltoja viikonloppuna piinannut helle on sääennusteiden mukaan päättymässä rajuihin ukkosmyrskyihin. Kansallinen sääpalvelu NWS varoittaa, että Yhdysvaltojen itärannikolle on odotettavissa myräköitä ja rankkasateita. Myös tulvariski on suuri.

Yhdysvalloissa oli viikonloppuna erittäin kuuma Keskilännestä itärannikolle ulottuvalla alueella.

Alueella asuu noin 150 miljoonaa ihmistä. Sunnuntaina hellevaroituksen piirissä oli vielä 95 miljoonaa ihmistä.

Kansallinen sääpalvelu kertoo mitanneensa kaikkien aikojen ennätyslämpötiloja seitsemällä mittausasemalla. Ennätykset rikottiin muun muassa Manchesterissa New Hampshiren osavaltiossa, Atlantic Cityssä New Jerseyn osavaltiossa ja John F. Kennedyn kansainvälisellä lentoasemalla New Yorkissa. (Lähde: AFP)

Kohun keskelle joutunut Puerto Ricon kuvernööri ei hae jatkokautta

Protestien kohteeksi joutunut Puerto Ricon kuvernööri Ricardo Rossello kertoi sunnuntaina, ettei hae jatkokautta tehtävässään ensi vuoden vaaleissa.

Rossello pyysi Facebook-videollaan anteeksi tekemiään virheitä.

Puerto Ricossa on nähty viime päivinä laajoja Rossellon eroa vaatineita mielenosoituksia sen jälkeen, kun julkisuuteen vuodettiin Rossellon ja 11 muun hänen hallintonsa jäsenen viestinvaihtoa Telegram-sovelluksessa.

Keskusteluissa hallinnon jäsenet kritisoivat monia poliitikkoja ja toimittajia ja muun muassa esittävät homofobisia kommentteja puertoricolaisesta poptähdestä Ricky Martinista. (Lähde: AFP)