Yön uutiskooste: Skandaalin ryvettämä Britannian sisäministeri eroaa

Syyttäjät ehdotuksesta korottaa lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia: "Ei käytännön merkitystä"

Syyttäjien mukaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusmaksimin korottamisella ei olisi käytännössä mitään merkitystä.

Oikeusministeriö esittää, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Esitykseen lausunnon antaneet Helsingin syyttäjänvirasto ja Valtakunnansyyttäjänvirasto linjaavat molemmat, että tällaiselle lakimuutokselle ei ole perusteita.

Tälläkin hetkellä asteikosta on käytössä käytännössä vain sen alapää, sillä rikoksesta tuomitaan käytännössä ehdollisia vankeusrangaistuksia. Valtakunnansyytäjänvirasto ehdottaakin, että jos rangaistuksia halutaan todella ankaroittaa, olisi syytä nostaa minimiä eikä maksimia.

Poliisi: Sähköiset liikkumisvälineet eivät näy onnettomuustilastoissa

Sähköiset liikkumisvälineet kuten potkulaudat ja segway-tyyppiset henkilökuljettimet eivät ole ainakaan vielä kovin yleisiä liikenteessä, sanoo poliisi.

Ne eivät Poliisihallituksen ja Liikenneturvan mukaan myöskään ole olleet ongelma liikenteessä.

Tarkkoja lukuja näistä laitteista ei ole saatavilla, koska niitä ei normaalisti tarvitse rekisteröidä eikä niille tarvitse hankkia liikennevakuutusta. Poliisikaan ei erittele niitä onnettomuustilastoissaan.

Sähköiset liikkumisvälineet hyväksyttiin tieliikennekäyttöön toissa vuoden alussa.

Vappuaatto kerää juhlijoita kaupunkien keskustoihin

Vappuaaton odotetaan tänään kokoavan ihmisiä kevään juhlintaan kaupunkien keskustoihin.

Helsingissä ylioppilaslakin saa perinteisesti Havis Amandan patsas Kauppatorin kupeessa. Tänä vuonna "Mantan" lakittaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.

Patsaita lakitetaan myös ainakin Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Muitakin vappujuhlia on tarjolla eri puolilla maata.

Myös viranomaiset ovat valmistautuneet vapun juhlintaan. Esimerkiksi Oulussa poliisi on kertonut tekevänsä tehostettua valvontaa ja liikkeellä on tavallista enemmän poliisipartioita. Helsingissä järjestetään nuorten auttamisoperaatio vappuaaton iltana ja yönä.

Vappua voi nyt juhlia monessa ravintolassa aiempaa myöhempään

Vapunviettoa voi monessa ravintolassa jatkaa myöhempään yöhön kuin aikaisemmin. Tämän mahdollistaa uusi alkoholilaki, joka vapautti aukioloaikoja.

Ravintolat eri puolella Suomea ovat olleet kiinnostuneita jatkoajoista. Lupa- ja valvontavirasto Valviran tilaston mukaan jo käsiteltyjä ilmoituksia ja lupia uuden lain mukaisista jatkoajoista on tehty 765 ja käsittelyssä on useita.

Uudet anniskelu- ja jatkoaikasäädökset tulivat voimaan maaliskuun alussa, josta lähtien ravintolat ovat voineet tehdä ilmoituksen.

Syyrian valtionmedia: Ohjuksia ammuttu Syyrian hallinnon joukkojen tukikohtiin

Syyrian hallituksen joukkojen tukikohtiin on isketty ohjuksin Syyrian Hamassa ja Aleppossa, kertoo Syyrian valtion uutistoimisto Sana. Se ei nimennyt ohjusiskujen tekijöitä.

Syyrian sotaa seuraava järjestö The Syrian Observatory of Human Rights vahvistaa, että alueella on laukaistu ohjuksia. Järjestö ei toistaiseksi ole tietoinen iskuissa mahdollisesti kuolleista tai loukkaantuneista, eikä se myöskään pystynyt nimeämään iskujen tekijöitä. (Lähde: AFP)

Kiinan ulkoministeri vierailee Pohjois-Koreassa tällä viikolla

Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee Pohjois-Koreassa tällä viikolla, Kiinan ulkoministerin kanslia kertoo tiedotteessa.

Wang vierailee Pohjois-Koreassa virkaveljensä kutsumana keskiviikkona ja torstaina.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapasivat viime viikolla. (Lähde: AFP)

FBI:n ex-johtajan mielestä tiedustelukomitean Venäjä-tutkinta oli romu, josta syntyi poliittinen paperi

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja James Comey ei ole vakuuttunut edustajainhuoneen tiedustelukomitean Venäjä-tutkinnan tuloksista.

Comey kutsui NBC Newsin haastattelussa tutkintaa "romuksi" ja siitä julkistettua raporttia "poliittiseksi asiakirjaksi". Kommenteista kertoo myös Washington Post.

Edustajainhuoneen tiedustelukomitean republikaanit ilmoittivat perjantaina, etteivät ole löytäneet todisteita siitä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kampanjakoneisto juonitteli Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Tiedustelukomitean demokraatit ovat tutkinnasta hyvin eri linjoilla ja kritisoivat republikaaneja sen tekotavasta.

Ronny Jackson ei palaa Trumpin henkilökohtaiseksi lääkäriksi

Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson ei palaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaiseksi lääkäriksi, Valkoinen talo kertoo. Asiasta uutisoi Politico.

Trump nimitti Jacksonin veteraaniasioista vastaavaksi ministeriksi maaliskuun lopussa, mutta Jackson vetäytyi valintaprosessista ennen nimityksen vahvistamista häntä kohtaan esitettyjen syytösten takia.

Väitteiden mukaan Jackson on muun muassa kirjoittanut reseptejä potilaille tietämättä näiden potilashistoriaa ja ollut juovuksissa töissä. Jackson on kiistänyt syytökset.

Trumpin henkilökohtaisena lääkärinä työskentelee jatkossa Sean Conley, joka hoiti Jacksonin tehtäviä Jacksonin nimittämisen jälkeen.

Jackson jatkaa kuitenkin työskentelyä Valkoisen talon lääkintäyksikössä.

Skandaalin ryvettämä Britannian sisäministeri eroaa

Britannian sisäministeri Amber Rudd eroaa. Asiasta kertoo Britannian pääministerin kanslia.

Ruddin eroa on vaadittu Britanniassa sen jälkeen, kun hän joutui keskelle niin sanottua Windrush-skandaalia, kertoo BBC. Kyseessä on epäselvyys siitä, tiesikö Rudd tavoitteista poistaa maasta suuria määriä laittomasti Britanniassa olevia ihmisiä.

Rudd nousi sisäministeriksi heinäkuussa 2016. (Lähde: AFP)

Torontossa muistettiin joukkoyliajon uhreja

Torontossa Kanadassa on muistettu kaupungissa viikko sitten tapahtuneen joukkoyliajon uhreja. Muistotilaisuuteen otti osaa tuhansia ihmisiä, heidän joukossaan Kanadan pääministeri Justin Trudeau.

Kahdeksan naista ja kaksi miestä sai surmansa ja useita loukkaantui, kun 25-vuotias mies ajoi väkijoukkoon Torontossa viime maanantaina. Epäilty otettiin kiinni. Häntä epäillään kymmenestä murhasta ja 13 murhan yrityksestä.

Ennen tekoaan epäilty oli julkaissut naisvihamielistä materiaalia sosiaalisessa mediassa. (Lähde: AFP)

Laine syötti maalin Nashvillen ja Winnipegin välisessä jännitysväännössä

Winnipegin Patrik Laine nappasi syöttöpisteen NHL:n länsilohkon pudotuspelien toisella kierroksella Winnipegiä vastaan käydyssä ottelussa.

Vääntö venyi toiseen jatkoerään saakka, mutta Winnipeg kaatui lopulta 5–4. Voittomaalilla pelin ratkaisi Kevin Fiala.

Nashvillen maalia vartioinut Pekka Rinne sai ottelun aikana suuntaansa peräti 50 laukausta. Rinne torjui 46 kertaa.