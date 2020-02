Yön uutiskooste: Suomi jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen niin syntyvyydessä kuin tuloissakin, eduskunta palaa joulutauolta

Helsinki

Raportti: Suomi jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen niin syntyvyydessä kuin tuloissakin

Syntyvyys ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat Suomessa laskeneet enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Kotitalouksien käytössä olevat tulot ovat laskeneet lähes puolessa Suomen kunnissa, mikä poikkeaa Pohjoismaisesta yleisestä kehityksestä.

Asia ilmenee Pohjoismaiden ministeriöneuvoston julkaisemasta ja Nordregionin toteuttamasta raportista.

Suomi on myös ohittanut Ruotsin Pohjoismaiden vanhimpana väestönä. Lisäksi Suomessa on Pohjoismaiden alhaisin syntyvyys ja pienin ulkomaalaistaustaisen väestön osuus.

Suomen syntyvyys on pudonnut nopeasti vuodesta 1990, ja nykyään kokonaishedelmällisyysluku on 1,4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler sanoo STT:lle, että viime vuonna kokonaishedelmällisyysluku oli Suomessa alin, mitä Pohjoismaissa on koskaan ollut.

Lähes kaikilla kouluikäisillä on suoja vesirokkoa vastaan, mutta pikkulasten rokotustilanne ei saa suitsutusta

Vesirokkotapausten määrä on romahtanut Suomessa, mutta neuvolaikäisten rokotuskattavuudessa on parantamisen varaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vesirokkorokotus otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan syyskuussa 2017, ja rokotuksen kattavuudesta on nyt julkaistu ensimmäistä kertaa tietoja.

THL:n mukaan rokotusohjelman alkamisen jälkeen lähes kaikki kouluikäiset ovat saaneet suojan vesirokkoa vastaan. Neuvolaikäisillä rokotusten kattavuus on puolestaan hieman reilut 80 prosenttia. Heikoin rokotuskattavuus on länsirannikolla, missä rokotuksia otetaan muutenkin muuta maata vähemmän, kertoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino.

Eduskunta palaa joulutauolta - tänään valitaan puhemiehistö

Eduskunta aloittaa tänään kevätistuntokautensa. Kansanedustajat kokoontuvat puoliltapäivin täysistuntoon, jossa valitaan eduskunnan puhemies ja kaksi varapuhemiestä.

Puhetta puhemiehistön vaalissa johtaa ikäpuhemies, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.).

Eduskunnan nykyinen puhemies on keskustan Matti Vanhanen, ensimmäinen varapuhemies SDP:n Antti Rinne ja toinen varapuhemies perussuomalaisten Juho Eerola.

Valtiopäivien avajaiset ovat vuorossa huomenna. Valtiopäivät avaa presidentti Sauli Niinistö.

Ulkoasiainvaliokunta kuulee puheenjohtaja Mika Niikon selvityksen tämän Kiina-yhteyksistä

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko on tänään ulkoasiainvaliokunnan kuultavana Kiina-kytköksistään. Hän on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

Suomen Kuvalehti uutisoi Niikon ja kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) olleen perustajaosakkaina Kiinan valtioon kytkeytyvässä teknologiayhtiössä. Yhtiökumppanina toimi kiinalainen Hang Si, joka rahoitti Niikkoa vaaleissa liki 5 000 eurolla.

Niikko antoi kirjallisen selvityksen valiokunnan jäsenille Kiina-kytköksistä pari viikkoa sitten.

Tasan 75 vuotta Euroopan jakaneesta Jaltan konferenssista

Tänään tulee kuluneeksi tasan 75 vuotta Krimillä pidetystä Jaltan konferenssista. Siellä Neuvostoliiton, Britannian ja Yhdysvaltain johtajat päättivät, miten asiat hoidetaan Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Kokouksen antina oli Euroopan jako, joka oli todellisuutta vuosikymmenet.

Suomeen ei Jaltassa kiinnitetty juuri huomiota, sillä Suomen tilanne oli määräytynyt jo syksyn 1944 välirauhansopimuksessa. Suomi oli siinä mielessä onnekas, että se pääsi rauhaan ennen muita ja silloin, kun liittoutuneet olivat vielä liittoutuneita, sanoo poliittisen historian professori Kimmo Rentola Helsingin yliopistosta.

Demokraattien presidenttiehdokkaan valitseminen polkaistiin käyntiin Iowassa

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaan valintaan huipentuva esivaalikausi on käynnistynyt. Iowan vaalikokoukset alkoivat kolmelta yöllä Suomen aikaa.

Tulosten odotetaan olevan selvillä muutaman tunnin sisällä.

Koska Iowa aloittaa esivaaliprosessin, on sen tuloksilla suuri merkitys sen suhteen, miten presidenttikisan voimasuhteet kehittyvät.

Entinen varapresidentti Joe Biden on ollut maanlaajuisten mielipidemittausten kärjessä, mutta Iowan kyselyissä suosituin on ollut vasemmistolainen Bernie Sanders. Kärkikaksikon niskaan hengittävät senaattori Elizabeth Warren ja ex-pormestari Pete Buttigieg.

Kiinan koronavirus on tappanut jo yli 400 ihmistä

Kiinan koronaviruksen uhriluku on kasvanut yli neljänsadan. Viranomaisten tiistaina julkistamien uusimpien lukujen mukaan virus on tappanut Kiinassa 425 ihmistä.

Edellispäivään verrattuna uusia kuolonuhreja on 64.

Hubein maakunnan viranomaiset vahvistivat myös yli 2 300 uutta tartuntatapausta. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa jo lähes 20 000.

Uusi koronavirus on levinnyt myös yli 20 maahan Kiinan ulkopuolelle. (Lähde: AFP)

Japanissa yli 3 000:ta ihmistä kuljettava risteilijä karanteenissa koronavirusvaaran takia

Japani on pannut karanteeniin yli kolmea tuhatta ihmistä kuljettavan risteilyaluksen koronavirusvaaran vuoksi.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin Jokohaman satamassa tiistaina sen jälkeen, kun yhdellä aluksesta jo poistuneella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä viime viikolla.

Aluksessa on 2 500 matkustajaa ja tuhat miehistön jäsentä. Terveysviranomaiset ovat olleet laivassa tarkastamassa kyydissä olijoiden kuntoa.

Laiva asetettiin karanteeniin myös lauantaina Nahan satamassa maan eteläosassa. (Lähde: AFP)

Israelin ja Sudanin johtajat keskustelivat suhteiden normalisoinnista

Israelin pääministeri ja Sudania johtava kenraali ovat keskustelleet maiden suhteiden normalisoinnista.

Pääministeri Benjamin Netanjahu tapasi Abdel Fattah al-Burhanin Ugandassa, jossa Netanjahu on ollut vierailulla. Netanjahu kuvaili tapaamista historialliseksi ja sanoi Sudanin olevan menossa oikeaan suuntaan.

Sudanin hallituksen edustaja kertoi, että hallitukselle ei ollut kerrottu etukäteen Burhanin tapaamisesta Netanjahun kanssa.

Israelilla ja Sudanilla ei ole diplomaattisia suhteita, ja virallisesti ne ovat vihollisia. Arabimaista vain Egypti ja Jordania ovat tunnustaneet Israelin valtion. (Lähde: AFP)

Googlen emoyhtiö Alphabet paransi tulostaan, liikevaihto kehittyi odotuksia heikommin

Hakukonejätti Googlen emoyhtiön Alphabetin tulos nousi 10,7 miljardiin dollariin eli noin 9,7 miljardiin euroon loka-joulukuussa. Tulos parani 19 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta ja oli odotuksia parempi. Nousua siivitti kasvu verkkomainonnassa ja pilvipalveluissa.

Yhtiön liikevaihto kehittyi kuitenkin odotuksia heikommin, mikä näkyi osakekurssin laskuna. Yhtiön liikevaihto kasvoi 17 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto oli 46 miljardia dollaria eli noin 42 miljardia euroa.(Lähde: AFP)

Kaapo Kakko katkaisi kuivan kautensa

Tulokashyökkääjä Kaapo Kakko on katkaissut kymmenen ottelun pisteettömän putkensa jääkiekon NHL:ssä. New York Rangersin Kakko kirjautti syöttöpisteen Brett Howdenin ylivoimamaaliin ottelussa Dallas Starsia vastaan. Dallas voitti ottelun 5–3.

Kakko oli ennen tätä päässyt tehoille viimeksi 2. tammikuuta. Suomalaisen tulokaskauden pistesaldo on nyt 7+10.

Super Bowl keräsi Yhdysvalloissa yli 100 miljoonaa tv-katsojaa

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelu Super Bowl keräsi Yhdysvalloissa yli 102 miljoonaa tv-katsojaa, kertoo katsojalukuja mittaava Nielsen-yhtiö.

Katsojamäärä kasvoi viime vuodesta, jolloin yhteensä 100,7 miljoonaa ihmistä näki New England Patriotsin voiton. Super Bowlin katsojamäärä kasvoi nyt ensi kertaa viiteen vuoteen.

Yhdysvalloissa on noin 328 miljoonaa asukasta, joten lähes joka kolmas amerikkalainen seurasi Super Bowlia televisiosta.

Sunnuntaina Miamissa pelattu loppuottelu päättyi Kansas City Chiefsin voittoon San Francisco 49ersista lukemin 31–20. (Lähde: AFP)