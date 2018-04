Yön uutiskooste: Syyrian kaasuiskun takia on ryhdyttävä toimiin, sanoo Britannian hallitus

Britannian lähettiläs odottaa puolustusyhteistyön Suomen kanssa lisääntyvän

Britannian Helsingin-suurlähettiläs Tom Dodd uskoo maansa puolustusyhteistyön Suomen kanssa jatkuvan ja lisääntyvän lähivuosina. Britannian tuleva EU-ero ei näitä kahdenvälisiä suhteita uhkaa, Dodd vakuuttaa STT:n haastattelussa.

Suomi on solminut Britannian kanssa puiteasiakirjan puolustusyhteistyöstä ja liittynyt Britannian johtamiin JEF-joukkoihin. Nopean toiminnan joukkojen toiminta on määrä muodollisesti käynnistää kesäkuussa.

Doddin mukaan Suomen panos on hyödyllinen joukoissa, joiden tavoite on koota yhteen sotilaallisia kykyjä useista eri maista.

Trumpin määrä keskustella Syyriasta Macronin ja Mayn kanssa

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä siitä, kuinka Syyrian tapahtumiin reagoidaan. Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan Trumpin on määrä keskustella asiasta pian Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa. Sandersin mukaan kolmikon on määrä keskustella mahdollisista toimista Washingtonin aikaa torstain aikana. (Lähde: AFP)

Britannian hallitus: Syyrian kaasuiskun takia on ryhdyttävä toimeen

Britannian hallitus oli torstaina pidetyssä hätäkokouksessa yhtä mieltä siitä, että Syyrian kaasuiskun takia on ryhdyttävä toimiin, kertoo Britannian pääministerin Theresa Mayn kanslia.

Toimiin on hallituksen mukaan ryhdyttävä humanitaarisen kärsimyksen lieventämiseksi ja siksi, ettei Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinto enää jatkossa käyttäisi kemiallisia aseita.

Kansalaisjärjestöt ovat kertoneet kymmenien siviilien kuolleen kloorikaasuiskuksi epäiltyyn iskuun Syyriassa Duman kaupungissa. Länsimaat syyttävät iskusta Syyrian hallintoa, joka kiistää syytökset. (Lähde: AFP)

WP: Comeyn kohukirja kuvaa Trumpin ahdistusta prostituoitujen palkkaamisväitteestä

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja James Comey kuvailee tiistaina ilmestyvissä muistelmissaan presidentti Donald Trumpin kantaneen suurta huolta väitteestä, jonka mukaan Venäjällä olisi hallussaan videomateriaalia hänestä prostituoitujen kanssa. Asiasta kertoo Washington Post, joka on päässyt lukemaan kirjan ennakkoon.

Comeyn mukaan Trump otti asian puheeksi hänen kanssaan kerta toisensa jälkeen, kiisti jyrkästi käyttäneensä prostituoitujen palveluksia ja vetosi häneen, jotta FBI todistaisi väitteen vääräksi.

Trump harkitsee uudelleen tiukkaa linjaansa Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta - avustajat selvittämään liittymistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pohtii uudelleen suhtautumistaan Tyynenmeren vapaakauppasopimukseen, uutisoi yhdysvaltalaismedia. Muun muassa New York Timesin mukaan republikaanisenaattorit sanoivat torstaina, että Trump on pyytänyt taloudellisia neuvonantajiaan selvittämään liittymistä sopimukseen.

Trump määräsi Yhdysvallat vetäytymään TTP-sopimuksesta kautensa ensimmäisen viikon aikana. Trump on aiemmin kutsunut sopimusta katastrofiksi, ja kansainvälisten kauppasopimusten vastustaminen oli yksi hänen keskeisistä kampanjateemoistaan.

TPP-maihin lukeutuvat esimerkiksi Australia, Kanada, Chile, Japani ja Singapore. (Lähde: AFP)

Unicef: Boko Haram siepannut yli 1 000 lasta sitten vuoden 2013

YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan äärijärjestö Boko Haram on siepannut yli 1 000 lasta Nigeriassa sitten vuoden 2013. Luku sisältää muun muassa lähes 300 Chibokin kaupungista vuonna 2014 siepattua koulutyttöä. Tyttöjen sieppauksesta tulee huomenna kuluneeksi neljä vuotta. Yli 100 tytöistä on edelleen kateissa.

Unicefin mukaan äärijärjestö on myös surmannut yli 2 200 opettajaa ja tuhonnut yli 1 400 koulua sitten vuoden 2009, jolloin äärijärjestö aloitti iskut. Kaikkiaan väkivaltaisuuksissa on saanut surmansa ainakin 20 000 ihmistä ja yli kaksi miljoonaa on joutunut jättämään kotiinsa. (Lähde: AFP)

Otos palavasta venezuelalaisprotestoijasta toi palkinnon parhaasta lehtikuvasta

Vuoden lehtikuvan palkinnon World Press Photo -kilpailussa on voittanut uutistoimisto AFP:n valokuvaajan Ronaldo Schemidtin otos. Voittokuva on otettu Venezuelassa Caracasissa protestien aikaan. Kuvassa tuleen syttynyt protestoija juoksee katuja pitkin kaasunaamari päässään.

Palkinto jaettiin Amsterdamissa Hollannissa.

World Press Photo -kilpailu on järjestetty vuodesta 1955 lähtien, ja se on nykyisin maailman arvostetuin ja suurin lehtikuvakilpailu. (Lähde: AFP)

Miehille sattuu liikaa - tänään vietetään tapaturmapäivää

Tänään vietetään tapaturmapäivää. Päivän keskiössä ovat tänä vuonna miehet, joilla on jopa viisinkertainen todennäköisyys kuolla tapaturman seurauksena naisiin verrattuna.

Teemapäivän verkkosivujen mukaan 80 prosenttia tapaturmissa kuolleista työikäisistä on miehiä. Suuri osa miehille sattuvista tapaturmista olisi estettävissä asenteita muuttamalla, teemapäivän sivuilla sanotaan.

Tapaturmapäivä 2018 -kampanjassa ovat mukana muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Puolustusvoimat.

Säteri, Honka, Husso ja Pokka Leijonien matkaan

NHL-seura Florida Panthersin maalilla tällä kaudella nähty Harri Säteri liittyy mukaan Leijonien MM-leiritykseen, kertoo Leijonat tiedotteessa. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että Leijonien matkaan lähtevät Dallasin suomalaispuolustaja Julius Honka sekä AHL:ssä pelaavat Belleville Senatorsin Ville Pokka ja San Antonio Rampagen Ville Husso.

Pokalla, Hussolla ja Säterillä on tällä viikolla vielä edessään kauden viimeiset sarjapelit ennen kolmikon siirtymistä Eurooppaan. Säteri on viime aikoina pelannut AHL-seura Springfield Thunderbirdsissä.