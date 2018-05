Yön uutiskooste: Trump lykkää EU:n, Kanadan ja Meksikon tuontitulleja kesäkuun alkuun

Väärennettyjen lääkkeiden pääsyä apteekkeihin aletaan torjua uudella järjestelmällä

Suomi ottaa käyttöön uuden lääkevarmennusjärjestelmän ensi vuoden helmikuussa. Jokaiseen lääkepakkaukseen tuleva koodi skannataan ennen kuin se luovutetaan asiakkaalle.

Järjestelmä tarkistaa, että toimitettava lääkepakkaus löytyy kansallisesta tietokannasta ja on aito. Samalla apteekin tietojärjestelmä tarkistaa, että lääke on sitä, mitä asiakkaalle tulee toimittaa. Suurin osa reseptilääkkeistä tulee järjestelmän piiriin.

Suomessa laillisesta jakeluketjusta on löytynyt väärennöksiä kaksi kertaa.

Lentoliikennettä ei juuri suitsita verotuksella - paitsi Ruotsissa

Lentoliikenteen ympäristövaikutukset ovat laajasti tiedossa, mutta verotuksellisesti lentämisellä on suojeltu asema. Lentopolttoainetta ei kansainvälisten sopimusten nojalla veroteta lainkaan, toisin kuin esimerkiksi tie- ja laivaliikenteen polttoaineita.

Syynä ovat turismi ja vienti, kertoo apulaisprofessori Heikki Liimatainen. Mikään maa ei halua kärsiä vienti- ja matkailutulojen vähenemisestä. Ensimmäisen askeleen asiassa on ottanut Ruotsi, jossa lentämistä yritetään nyt vähentää uudella, matkustajille suunnatulla lentoverolla.

Vappuyö sujunut poliisin mukaan "normaalin kevätviikonlopun" merkeissä - kaupungilla nahisteltu ja metelöity

Vapunjuhlinta vaikuttaa alkaneen paikoin riehakkaana, mutta ilman vakavampia välikohtauksia.

Helsingin poliisin mukaan vappuyö on ollut ilmoitusten määrän ja laadun puolesta kuin "normaali keväinen tai kesäinen viikonloppu". Helsingissä poliisi on selvitellyt erilaisia nahinoita ja häiriökäyttäytymistä. Myös ravintoloihin on illan ja yön aikana tehty yksittäisiä käyntejä ilmoitusten perusteella, poliisista kerrotaan STT:lle kello kolmelta yöllä.

Oulun poliisi on kertonut vappuaaton ja yön poliisitehtävistä Twitterissä. Someseurannan mukaan poliisille on ilmoitettu muun muassa useista riidoista, metelöinnistä ja kaupungilla toikkaroineista päihtyneistä sekä pahoinpitelyistä.

Vapunpäivä houkuttelee brunssille - luvassa kulkueita, juhlia ja puheita

Vapunpäivää juhlitaan tänään eri puolilla Suomea piknikein, brunssein, puhein ja kulkuein. Vappuun kuuluvat perinteisesti karnevaalimeininki, sima ja tippaleivät.

Vappukulkueita on luvassa ainakin isoissa kaupungeissa. Helsingissä esimerkiksi vasemmiston ja ammatillisen työväenliikkeen yhteinen kulkue kokoontuu aamupäivällä Hakaniemen torilla, mistä se kulkee Rautatientorille vappujuhlaan.

Myös puolueilla on omia vapputapahtumia, joissa kuullaan politiikan kärkinimien puheita.

HS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä seisoo lähes yksimielisesti Orpon johtamistavan takana

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon johtamistapa saa kokoomuksen eduskuntaryhmältä vahvan tuen, kertoo Helsingin Sanomat. Lähes jokainen HS:n tavoittama kokoomuksen kansanedustaja antaa tukensa Orpon johtamiselle. Vain muutama kritisoi, että liian pieni porukka päättää asioista.

Puolueen johtamistapa on noussut pinnalle, kun kansanedustajat Hjallis Harkimo ja Elina Lepomäki ovat arvostelleet tapaa, jolla puoluetta johdetaan.

Jos Orpoa ja Lepomäkeä ei oteta huomioon, kokoomusryhmässä on 36 jäsentä. HS tavoitti heistä 29.

Valkoinen talo: Trump lykkää tuontitulleja kesäkuun alkuun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lykkää EU:n, Kanadan ja Meksikon teräksen ja alumiinin tuontitulleja kesäkuun 1. päivään saakka, vahvistaa Valkoinen talo.

Lykkäys antaa EU:lle ja muille tuontitullien piiriin kuuluville maille aikaa yrittää etsiä sopua Yhdysvaltain kanssa.

Lisäksi Yhdysvallat on päässyt Etelä-Korean kanssa sopuun terästuonnista ja tehnyt periaatepäätökset Argentiinan, Australian ja Brasilian kanssa, Valkoinen talo sanoo.

Washington Post -sanomalehti kertoi lähdetietoihinsa vedoten lykkäyksestä jo hieman ennen Valkoisen talon virallista vahvistusta. (Lähde: AFP)

Iranin ulkoministeri tyrmää väitteet salaisesta ydinohjelmasta

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kiistää uusimmat väitteet siitä, että Iranilla olisi salainen ydinaseohjelma. Hän kirjoittaa Twitterissä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aiheuttaa hämmennystä vanhoilla väitteillä torpatakseen Iranin ydinohjelman, vaikka väitteet on jo käsitelty Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA).

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi eilen, että hänellä on todisteita siitä, että Iranilla on salainen ydinaseohjelma. Netanjahu on toistuvasti vaatinut vuonna 2015 solmitun Iranin ydinsopimuksen muuttamista tai romuttamista.

Trump puolestaan parhaillaan harkitsee, onko Yhdysvallat mukana sopimuksessa vai ei. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltojen ulkoministeri: Israelin julkistamat tiedot Iranin ydinaseohjelmasta ovat aitoja

Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Israelin julkistamat tiedot Iranin ydinaseohjelmasta ovat aitoja. Tiedot olivat Pompeon mukaan pääasiassa uusia yhdysvaltalaisille asiantuntijoille.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu väitti Israelilla olevan kymmeniätuhansia asiakirjoja, jotka paljastavat Iranin salaisen ydinaseohjelman. Pompeo tutustui materiaaliin sunnuntaina Israelin sotilaspäämajassa, jossa hän tapasi Netanjahun.

Valkoinen talo kertoo verkkosivuillaan, että julkistetut tiedot tarjoavat uusia yksityiskohtia Iranin aikeista kehittää ydinaseita. Ne ovat Valkoisen talon mukaan kuitenkin yhteneväisiä sen kanssa, minkä Yhdysvallat on jo pitkään tiennyt. (Lähde: AFP)

Seksuaalisista hyväksikäytöistä syytetty kardinaali joutuu oikeuteen Australiassa

Useista seksuaalisista hyväksikäytöistä syytetty kardinaali joutuu oikeuteen Australiassa.

Melbournelainen tuomari on päättänyt, että katolisen kirkon kardinaali George Pell joutuu oikeuden eteen vastaamaan ainakin yhteen hyväksikäyttösyytteeseen. Tuomarin tehtävänä oli arvioida, onko todisteita tarpeeksi oikeudenkäynnin aloittamiseksi tuomioistuimessa.

Hyväksikäyttösyytteet koskevat tapahtumia useiden vuosien takaa.

Pell kiistää syytteet. (Lähde: AFP)