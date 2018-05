Yön uutiskooste: Trumpin mukaan kiinalainen telejätti ZTE pystyy jatkamaan toimintaansa

Sairaalassa murtumien takia hoidetuilla muita korkeampi riski kuolla ennenaikaisesti

Nuorten luunmurtumapotilaiden riski kuolla ennenaikaisesti on selvästi korkeampi kuin muiden samanikäisten, kertoo Keski-Suomen keskussairaalan potilaista tehty tutkimus. Siinä seurattiin erilaisten murtumien takia hoidettujen 16–30-vuotiaiden potilaiden kuolleisuutta hoitojakson jälkeen.

Tutkijoitakin hätkähdyttänyt tulos oli, että kuolleisuus oli kuusinkertainen verrattuna muuhun samanikäiseen väestöön. Kuolemista puolet johtui itsemurhista sekä myrkytyksistä, lähinnä päihteiden käytöstä.

Aineisto perustuu Keski-Suomen keskussairaalan tapaturmaosaston potilasrekisteriin vuosilta 2002–2008.

Enemmistö suomalaisista pitää kansaneläkettä riittämättömänä

Selvä enemmistö suomalaisista pitää nykyistä kansaneläkettä riittämättömänä, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä.

Vastaajista 60 prosenttia katsoo, että kansaneläke on täysin tai jokseenkin riittämätön. Kansaneläkettä piti täysin tai jokseenkin riittävänä 26 prosenttia vastaajista.

Kelan maksaman kansaneläkkeen täysi määrä on 628,85 euroa kuukaudessa.

Kantar TNS:n tekemään kyselyyn vastasi 1 028 ihmistä maaliskuun lopulla.

Karjalaisen kysely: Plagiointia opinnäytetyössä tutkitaan korkeakouluissa harvoin

Epäilyjä plagioinnista opinnäytetyössä tulee esiin vähän, ilmenee Karjalaisen korkeakouluille tekemästä kyselystä. Sähköpostilla lähetettyyn kyselyyn vastasi Suomen 40 korkeakoulusta 36.

Vastanneista korkeakouluista 13 kertoi, ettei opinnäytetöihin liittyviä plagiointiepäilyjä tullut viime vuonna esiin lainkaan. Tarkan luvun tai summittaisen arvion kyselyssä antoi 17 korkeakoulua, ja niissä tuli viime vuoden aikana esiin yhteensä 60–80 plagiointiepäilyä graduissa tai ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä.

Plagiointitutkija Erja Moore arvioi lehdelle, että plagiointi opinnäytetöissä on paljon yleisempää kuin korkeakoulujen tilastot antavat ymmärtää.

Ovensuukysely: Irlantilaiset äänestivät aborttilainsäädännön höllentämisen puolesta

Irlantilaiset ovat ovensuukyselyiden perusteella äänestäneet selkeästi aborttilainsäädännön höllentämisen puolesta.

Irish Timesin teettämän kyselyn mukaan 68 prosenttia äänesti lainsäädännön höllentämisen puolesta ja 32 vastaan. Irlannin yleisradion RTE:n teettämässä kyselyssä vastaavat luvut olivat puolestaan 69,4 ja 30,6.

Irish Timesin tilaamaan kyselyyn vastasi 4 000 ihmistä, ja kyselyn virhemarginaali on 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. RTE:n tilaamaan kyselyyn vastasi 3 800 ihmistä, ja sen virhemarginaali on 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Eilen järjestetyn kansanäänestyksen ääntenlaskenta aloitetaan myöhemmin tänään. Tulosten on määrä olla selvillä päivän aikana.

Arviolta 1 500 ihmistä pelastettu Välimereltä kahden päivän aikana

Italian rannikkovartioston mukaan arviolta 1 500 siirtolaista pelastettiin Välimereltä torstain ja perjantain aikana.

Pelkästään perjantaina Italian rannikkovartioston koordinoimissa pelastusoperaatioissa mereltä löydettiin yli 1 000 Eurooppaan pyrkivää ihmistä. Pelastusoperaatioita tehtiin yhteensä seitsemän.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan arviolta 10 800 siirtolaista on saapunut Italiaan tänä vuonna. Luku ei sisällä torstaina ja perjantaina mereltä pelastettuja ihmisiä. (Lähde: AFP)

Texasin kouluampumisen uhreja haudattiin - selvinneet vaativat tiukennuksia aselakeihin

Yhdysvalloissa on haudattu useita Texasin kouluampumisessa surmansa saaneita. Yhteensä kolme ampumisen kymmenestä kuolonuhrista haudattiin perjantaina Texasissa. Lisäksi surmansa saanut pakistanilainen vaihto-oppilas haudattiin kotimaassaan.

Samalla, kun ensimmäisiä viime viikolla tapahtuneen ampumisen kuolonuhreja haudattiin, vaati joukko selvinneitä oppilaita tiukennuksia aselakeihin. March for Our Lives -liikkeen tapahtumassa perjantaina puhuneet oppilaat vaativat muun muassa tarkempia taustaselvityksiä aseita hankkiville. (Lähde: AFP)

Etelä-Korea Trumpin ja Kimin mahdollisesta tapaamisesta: Seuraamme tilannetta

Etelä-Korea on toivottanut tervetulleeksi tiedon siitä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen saattaa edelleen tapahtua. Asiaa kommentoineen presidentin kanslian mukaan Etelä-Korea seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä.

Trump perui aiemmin tällä viikolla tapaamisensa Kimin kanssa. Päätöstä perusteltiin Pohjois-Korean vihamielisyydellä.

Myöhemmin Trump kuitenkin ilmoitti, että tapaaminen saattaa sittenkin toteutua. Hänen mukaansa se voi tapahtua jopa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 12. kesäkuuta. (Lähde: AFP)

Trump vahvisti: Kiinalainen telejätti ZTE jatkaa toimintaansa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan kiinalainen telejätti ZTE pystyy jatkamaan toimintaansa.

ZTE on ollut ongelmissa Trumpin hallinnon asettamien sanktioiden takia. Yhdysvaltalaismedia uutisoi kuitenkin perjantaina lähdetietojensa pohjalta, että Trumpin hallinto olisi tehnyt sopimuksen, jonka avulla yritys pystyy jatkamaan toimintaansa. Trump vahvisti asian paikallista aikaa perjantai-illasta Twitterissä. Presidentin mukaan ZTE muun muassa maksaa Yhdysvalloille 1,3 miljardin sakon.

Washington Postin mukaan useat lainsäätäjät sekä demokraattien että republikaanien riveistä ovat vastustaneet sopimuksen tekemistä.

James ja Cleveland eivät suostuneet päättämään kauttansa

Koripallon NBA:ssa Cleveland on napannut voiton Bostonista ja tasoittanut samalla itälohkon finaalisarjan 3–3:een. Cleveland tasoitti sarjan nappaamalla 109–99-kotivoiton.

Clevelandin tehokkain pelaaja oli tuttuun tapaan LeBron James, jolle kirjattiin 46 pistettä. Lisäksi hänelle kirjattiin 11 levypalloa ja yhdeksän syöttöä.

Bostonin paras pistemies oli 28 pistettä tehnyt Terry Rozier.

Itälohkon voittaja kohtaa NBA-finaaleissa joko Houstonin tai puolustavan mestarin Golden Staten. Houston johtaa lännen finaalisarjaa 3–2.

Mestarien liigan finaalissa Liverpool ja kahden edelliskauden voittaja Real Madrid

Jalkapalloilussa Euroopan seurajoukkueiden vuosi huipentuu tänään Mestarien liigan loppuottelussa. Ukrainan Kiovassa pelattavassa finaalissa kohtaavat maaliahne Liverpool ja kahdella edelliskaudella Mestarien liigan voittajaksi yltänyt Real Madrid.

Vastakkain ovat esimerkiksi huippumaalintekijät, Liverpooliin egyptiläinen Mohamed Salah ja Real Madridin portugalilainen Cristiano Ronaldo.

Mestarien liigan ja sitä edeltäneen Euroopan Cupin menestynein seura on Real Madrid, joka on kirjannut nimiinsä 12 voittoa. Liverpoolilla näitä mestaruuksia on viisi, tuorein vuodelta 2005.